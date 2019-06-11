Balıkesir Belediyesi’nden ankete 569 bin TL harcama

Balıkesir Büyükşehir Belediyesinde anket harcaması için yüz binlerce lira harcadığı ortaya çıktı. CHP Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin belediyenin “İlçe Bazlı Şehir Hizmeti Beklenti Analizi” için 284 bin 500TL, “Örgüt İklimi Algı ve Yönetim Süreç Analizi” 284 bin 700 TL ödeme yapacağını açıkladı.

Belediye 30 gün süren ankette Balıkesirlilere şehir hizmet beklentisini sormak için Hipotez Piyasa Araştırma ve Danışmanlık ile 284 bin 500 TL, Örgüt İklimi Algı ve Yönetim Süreç Analizi için ise Siyahkare Görsel Sanatlar şirketiyle 284 bin 700 TL karşılığında sözleşme imzalandı.

Vatandaşın parası çarçur ediliyor

Konuya ilişkin açıklama yapan Ensar Aytekin şunları söyledi:

“999 milyon TL borçla Türkiye’nin birçok büyük ilini geride bırakan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, para israfına devam ediyor. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı açtığı bir ihale ile, “İlçe Bazlı Şehir Hizmeti Beklenti Analizi Hizmeti Alımı İşi” yapıyor. Yani İl genelinde yurttaşlara büyükşehirden ne hizmet bekliyorsunuz diye soru soruyor. Ve bunun için bir araştırma şirketiyle 284 bin 500TL’ye anlaşıyor. Yöre halkının ihtiyaç ve beklentilerini en iyi bilen yöneticiler muhtarlardır. Büyükşehir Belediyesi 20 ilçedeki tüm muhtarları dönüşümlü olarak Balıkesir’de toplasa veya Başkan ilçelere gidip muhtarlarla görüşse veya sosyal medya aracılığıyla direk halka sorsa bu iş kat be kat ucuza çözülecekken, bilimsel bilgiyi öne çıkarıp bilimin mutlaklığını kullanıp vatandaşın parası çarçur ediliyor.”

Belediye başkanına istifa çağrısı

“Benzer şekilde, yine Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı bir ihale yapıyor” diyen Aytekin şöyle devam etti: “İhalenin adı Örgüt İklimi Algı ve Yönetim Süreç Analizi Hizmet Alımı. Harcanan para tam 284 bin 700 TL. Büyükşehir Belediyesi, hangi personelini hangi iklime uyumlu hale getirmeyi düşünüyor bilemiyoruz, Sayıştay denetçileri Büyükşehir’e ilişkin raporu hazırlamışken böylesi iki ihaleyle 569 bin TL vermek tam anlamıyla israfın zirvesidir. Yakında ya Büyükşehir Belediye Başkanı istifa eder, ya da belediye konkordato ilan eder.”

Bilgilendirme toplantısına 220 bin TL

Belediyenin daha önce de buna benzer çalışmalar yaptığına dikkat çeken Aytekin “27.12.2018 tarihinde muhtarlar ile buluşma ve Belediye Hizmetleri Hakkında Bilgilendirme toplantısı için 220 bin TL harcanmış. Yani bu rakam bile fazlayken, bilimsel çalışmayı gerekçe gösterip 284 bin 500TL harcamak tam bir akıl tutulmasıdır, büyük israftır. Büyükşehir Belediyesinin 1 kuruşu dahi çöpe atma lüksü yoktur” dedi.