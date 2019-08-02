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02.08.2019
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Balıkesir’de Kamil Koç’a ait yolcu otobüsünde yangın: 2’si çocuk 5 kişi hayatını kaybetti

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Balıkesir’de seyir halinde olan Kamil Koç’a ait yolcu otobüsünde yangın meydana geldi.

Edremit-Balıkesir Karayolu’nun 22. kesiminde 34 yolcu taşıyan bir yolcu otobüsünde çıkan yangında 5 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı.

Yangının çıkış nedeni araştırılırken, 10 numara yağ kullandığı iddiası var. Yangına rağmen şoförün yolcuları tahliye etmediği, yola devam ettiği de öne sürülüyor.

Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, ”Yangının sebebi henüz belli olmadı. 3 yetişkin 2 çocuk hayatını kaybetti. Şoförün bilgisine başvuruluyor. Ölenlerin kimlik tespiti henüz yapılmadı” açıklaması yaptı.

Otobüs yangınına, polis ekipleri, 112 ambulansları ve Balıkesir Büyükşehir Belediye itfaiye ekipleri müdahale etti. 

Olay yerinden ilk görüntüler:


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