19.1 C
Istanbul
28.05.2019
Anasayfa GÜNCEL Balıkesir'e aşırı sıcak uyarısı

Balıkesir’e aşırı sıcak uyarısı

birgun.net birgun.net

Balıkesir Valiliği, yaklaşık 10 derece artması beklenen hava sıcaklığına karşı yurttaşları uyardı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, sıcaklıkların hissedilir şekilde, yaklaşık 10 derece artmasının beklendiği belirtildi.

Özellikle yarından itibaren iç kesimlerde sıcaklıkların mayısın en yüksek değerlerine ulaşacağının tahmin edildiği bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Bu hafta Balıkesir’de en yüksek hava sıcaklıklarının, kıyı ilçelerinde 30, iç kesimlerde 37 dereceye ulaşması bekleniyor. Beklenen sıcak havayla birlikte güneş ışınlarının dik geldiği 10.00-16.00 saatleri arasında başta kronik rahatsızlıkları bulunanlar, çocuklar ve yaşlılar olmak üzere vatandaşlarımızın güneş ışığına direkt maruz kalmamaları, sıcaktan korunmak için önlem almaları önem arz etmektedir.”

BİRGÜN TV'Yİ YOUTUBE'DA TAKİP EDİN

10,185AbonelerABONE OL
- Reklam -

SON HABERLER

Davutoğlu: Milletin yüreğini yüreğine buluşturmayandan devlet adamı olmaz

birgun.net -
Yeni parti tartışmalarının odağındaki eski başbakan Ahmet Davutoğlu, Diyarbakır'da düzenlenen iftar programında...
Devamını Oku

İmamoğlu’ndan ‘cumhurbaşkanlığı adaylığı’ açıklaması

birgun.net -
Ekrem İmamoğlu, Habertürk’te Didem Arslan Yılmaz ile Türkiye'nin Nabzı programına katıldı. İmamoğlu,...
Devamını Oku

246 paket kokain yutan kişi uçakta yaşamını yitirdi

birgun.net -
Meksika'dan Japonya'ya uçakla giden yolcu, yuttuğu 246 paket kokain nedeniyle hayatını kaybetti.BBC'nin haberine...
Devamını Oku

Akar: S-400 anlaşması imzalandı ve bitti

birgun.net -
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Habertürk'te soruları yanıtladı. S-400 tartışmasına değinen Akar,...
Devamını Oku

Adıyaman’da trafik kazası: 1’i ağır 3 yaralı

birgun.net -
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde meydana gelen trafik kazasında biri ağır 3 kişi yaralandı.
Devamını Oku

Dostlar Müzik Topluluğu’ndan Beşiktaş konseri: #HerŞeyÇokGüzelOlacak

birgun.net -
Dostlar Müzik Topluluğu, ‘Her şey çok güzel olacak’ demek için 28 Mayıs...
Devamını Oku

Samsun’da kaybolan 1.5 yaşındaki Ecrin’in cansız bedeni ormanlıkta bulundu

birgun.net -
Samsun'un Vezirköprü ilçesinde evinin önünde oyun oynarken kaybolan 1,5 yaşındaki Ecrin Kurnaz'ın...
Devamını Oku

Gazeteci Levent Gültekin’e ‘FETÖ’ soruşturması

birgun.net -
Gazeteci Levent Gültekin, FETÖ soruşturması kapsamında 'şüpheli' olarak savcılığa ifade verdi. Gelen...
Devamını Oku

Samsun’daki IŞİD operasyonunda gözaltına alınan zanlıların hepsi serbest

birgun.net -
Samsun'da, IŞİD'e yönelik operasyonda gözaltına alınan 10 zanlı serbest bırakıldı.  
Devamını Oku

YSK, AKP’nin ‘Maltepe’ başvurusunu reddetti

birgun.net -
Yüksek Seçim Kurulu (YSK), AKP'nin Maltepe seçim merkezi olarak belirlenen Türkan Saylan...
Devamını Oku

Sonraki haber

© BirGün Gazetesi