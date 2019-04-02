Balkondan sarkanlar

Recep Tayyip Erdoğan her seçim sonrası alışılmış olan balkon konuşmasını yine eksik etmedi. Erdoğan, balkondan aşağıya seslenirken üç konuda özel bir çalışma yürüteceğinin sinyalini verdi.

Birincisi kaçınılmaz olarak ekonomi olacak. Erdoğan konuşmasının içeriğinde, “Türkiye olarak serbest piyasa ekonomisinden taviz ermeden kendi hedeflerimiz doğrultusunda oluşturduğumuz güçlü ekonomik programını dikkatle hayata geçireceğiz” diyerek reformlara kapıyı sonuna kadar araladı.



TANZİM SATIŞLAR RAFA KALKAR



Erdoğan’ın ekonomi başlığının neredeyse TÜSİAD’ın seçim günü saat 17’de açıkladığı bildiriye kelime kelimesine benzemesi tesadüf değildir. TÜSİAD, “Serbest piyasa ilkelerinden taviz vermeden, düzenleyici kulların bağımsızlığını ve saydamlığını güçlendiren…” diye devam eden bildirisi Erdoğan’a sunulmuş yol haritası niteliği taşıyor. Bu anlamı ile depo baskınları, tanzim satış mekânları gibi bir anlamda seçim atraksiyonu olan hamleleri çok fazla göremeyeceğiz. Onun yerine giderek ağırlaşan ekonomik tablo karşısında önüne konulmuş raporlara çalışan bir Erdoğan görme ihtimali daha yüksek. Önümüzdeki günlerde Erdoğan’ın sağa sola çok efelenmeden başta ABD ve AB olmak üzere batıyla ilişkileri güçlendirme gayretine tanıklık edeceğiz.



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DEMOKRATİK ADIM ZORLAR



Erdoğan, balkon konuşmasında kullandığı “Biz siyaseti, milletle inatlaşma, milleti küçümseme, milleti tahkir etme değil, sadece ve sadece ülkeye ve millete en iyi hizmetleri getirme aracı olarak görüyoruz” cümlesini, normalleşme adına adım atılacak diye yorumlayanların sayısını az olmadığını görüyoruz. Ama Erdoğan’ın, elinin en zayıf olduğu konulardan biri bu alan. Hem Bahçeli ile kurduğu ittifak hem de izlediği çizgi hemen terk edebileceği bir yol değil. Çok ciddi bir makas değişikliğine denk gelecek hamleler için henüz çok erken.



15 GÜN İÇİNDE OPERASYON VAR



Seçimlerin ilk sonuçları kuşkusuz AKP teşkilatı içerisinde olacak. Her ne kadar tüm adayları kendisi belirlese de başarısız olan illerin başkanlarının görevde kalma şansı yok gibi. İstanbul, Ankara, Bursa ilk başkanları topun ilk ağzında olacak isimler. Yine bakanlar kulunda da bir değişikliğe gidilmesine kesin gözü ile bakılıyor.

Berat Albayrak’tan vazgeçmeden süreci götürmeye çalışan Erdoğan, çözümü yer değiştirmede buldu. AKP’li kaynaklardan aldığımız bilgiye göre 15 gün içerinde bakanlar kurlunda bir iki isimle yollar ayrılırken bir iki ismin de koltuğu değiştirilecek.