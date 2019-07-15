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15.07.2019
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Ballı maaşlar için mi ayrılmıyorlar?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ndeki görevlerinden istifa eden kimi AKP’li yöneticiler, belediye bütçesinin üçte ikisini oluşturan iştiraklerdeki yöneticilik görevlerinden ayrılmadı. Bu nedenle de İmamoğlu’nun yönetici ataması engelleniyor

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Ekrem İmamoğlu’nun İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı seçilmesinin ardından Büyükşehir’deki görevlerinden istifa ettiğini bildiren kimi isimlerin, belediye iştiraki şirketlerdeki görevlerinden ayrılmaması tartışılmaya devam ediyor.

İmamoğlu’nun İBB iştiraklerine olağanüstü genel kurullarını toplamaları için çağrı yapmasının ardından genel kurul tarihlerinin hâlâ belirlenmemesi ise dikkat çekici. Mevzuata göre, Belediye Başkanı’nın çağrısı üzerine 45 gün içerisinde şirketlerin olağanüstü genel kurullarını toplaması gerekiyor.

İBB Başkanı İmamoğlu, söz konusu kişilerin 60 milyar TL’lik İBB bütçesinin yaklaşık 40 milyarlık bölümünü yönettiğinin altını çizerek, “Hakları olmayan maaşları aldıkları gibi şirketleri nasıl yönettiklerine dair bilgi sahibi değiliz” diye konuşmuştu.

KİM BU İSİMLER?

İBB Genel Sekreterliği’nden istifa eden, Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politikaları Kurulu Üyesi Hayri Baraçlı ile danışmanları hâlâ İBB şirketlerinin yönetiminde. İBB Meclisi 1. Başkanvekili ve AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kayınbiraderi Hasan Gülbaran’ın damadı olan Göksel Gümüşdağ ise SPOR A. Ş.’nin Yönetim Kurulu Başkanı. Eleştirilerin odağını oluşturan diğer kişiler şöyle:

  • İstanbul Otobüs A. Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Muzaffer Hacımustafaoğlu.
  • İstanbul Asfalt Fabrikaları San. ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Mevlüt Bulut.
  • İSTAÇ İstanbul Çevre Yönetimi San. ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Karalı.
  • KİPTAŞ İstanbul Konut İmar Plan Turizm Ulaşım San. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Macit.
  • BELBİM Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Çağatay Kalkancı.
  • Metro İstanbul AŞ ile İstanbul Kültür ve Sanat Ürünleri Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Eyyüp Karahan.
  • İstanbul İmar İnşaat A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Adil Karaismailoğlu.

BirGün’e konuşan İBB Meclisi’nin CHP’li Üyesi Tarık Balyalı, “Bildiğim kadarıyla şirketlere olağan genel kurul yapılması için yazı gönderildi. 45 gün içinde olağan genel kurul kararı alınması gerekiyor” dedi.

Tekrar istifa etmem anlamsız

Görevinden istifa eden eski İBB Genel Sekreteri Baraçlı, “Bu nasıl istifa?” diye soran İBB Başkanı İmamoğlu’na yanıt verdi. Eski İBB Genel Sekteri Hayri Baraçlı, istifa ettikten sonra İBB iştiraklerindeki Yönetim Kurulu Başkanlığı görevinin kendiliğinden sona erdiğini belirterek, tekraren istifa etmesinin hukuken anlamsız olduğunu söyledi: “İBB Genel Sekreterliği görevinden istifa ettikten ve İBB ile ilişiğim kesildikten sonra Öğretim Üyeliği görevime geri döndüm. Bu ayrılış sonrası ilgili yönetmelik gereği iştiraklerdeki temsilci üye sıfatım kendiliğinden düşmüş ve Yönetim Kurulu Başkanlığı görevim kendiliğinden sona ermiştir. Bu nedenle fiilen sona ermiş bir görevden tekraren istifa etmem hukuken anlamsızdır. Yine istifa eden diğer Genel Sekreter Yardımcıları ise Yönetim Kurulu Başkanı oldukları İştirak Şirketi’nin Genel Kurulu’nun toplanması için gerekli çalışmaları yapmışlardır. İBB İştiraklerinde Genel Kurulların toplanması için çalışmalar yapılmıştır. Böylece görevi bırakmadığı iddia edilen arkadaşlar da yönetim kurulu başkanı olarak genel kurulu toplamak için gerekli işlemleri takip etmişlerdir.”

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