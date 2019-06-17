Ballıkayalar yarım saatten değerli

Kardelen Tatar

Çevre Mühendisleri Odası’nın (ÇMO) Kocaeli ve İstanbul şubeleri dün otoyol tehdidi altındaki Gebze Ballıkayalar’a giderek bir basın açıklaması gerçekleştirdi. Kocaeli Ekolojik Yaşam Derneği’nin de destek verdiği açıklamada “Yarım saatlik bir zaman kazancı için yapılacak olan yol, milyonlarca yıllık bir zamanın dengesini bozacak ve gelecek zamanı da insanların elinden alacaktır. Ballıkayalar Tabiat Parkı tüm canlı bileşenleriyle birlikte 30 dakikadan daha değerlidir” denildi.

Kocaeli’nde bulunan ve önemli SİT alanlarından olan Ballıkayalar Tabiat Parkı’ndan geçirilecek Kuzey Marmara Otolu Bağlantı Yolları Projesi tepki çekmeye devam ediyor. 17 bin ağacı yok edecek olan projeye bakanlık ÇED onayı da verdi.

Sağlıklı yaşam hakkı ihlal ediliyor

Projeye tepki gösteren ÇMO İstanbul ve Kocaeli şubeleri dün bölgeye giderek bir basın açıklaması yaptı. İklim değişikliğinin, kuraklığın, seller ve kasırgaların insanın doğaya yanlış müdahalelerde bulunmasının sonucunda ilerlediği söylenen açıklama şöyle sürdürüldü:

Ülkenin her bölgesini yıkıma uğratan hidroelektrik santrallar, maden çalışmaları, termik santrallar, taş ocakları, kurulması planlanan nükleer santrallar; yol yapımı nedeniyle yok edilen ormanlık alanlar, sanayinin kirlettiği hava, su havzalarındaki yapılaşma ve su kaybı; yapılmış olan projelerin uygulanış biçimleri, yapılması planlanan projelerin denetim eksikliği, doğal yaşamın hâlâ anayasal güvence altına alınmamış olması, mevcut çevre yönetmeliklerinin uygulanmasındaki hukuksuzluk mevcut anayasada yer alan her yurttaşın ‘sağlıklı bir çevrede yaşama hakkı’nı ihlal ediyor.

Ballıkayalar birinci dereceden SİT alanı

1.derece Doğal Sit Alanı olan ve milyonlarca yılda oluşan Ballıkayalar Tabiat Parkı’nın söz konusu projeden sonra göreceği zarardan geri dönüşünün olmadığının altı çizilen açıklamada ayrıca, “Projenin Çevresel Etki Değerlendirmesi bilimsel olarak yapıldığında görülecektir ki söz konusu yol yapımı ile sadece ağaçlar kesilmiş olmayacaktır. Ekosistem bütünsel bir ağı tarifler. Proje sadece yolla sınırlı kalmayacak aynı zamanda bölgeye bir taş ocağı da açılacak, taş ocağı için de yine bölgede binlerce ağaç kesilecektir.

Proje süresince ve bitiminde yolun kullanılmasıyla birlikte bölgedeki emisyon miktarı artacak ve kirliliğe neden olacak, oluşacak gürültü bölgedeki canlı yaşamı için stres oluşturacak, tarım arazileri ve su varlıkları tehdit altına girecektir. Tüm bu olumsuz senaryoya, koruma kurullarının ve bilim insanlarının verdiği olumsuz görüşlere rağmen Ballıkayalar Tabiat Parkı’nın yönetenlerce gözden çıkartılması kabul edilemez bir tutumdur. Ormanlık alandaki bir ağacı sadece bir ağaç olarak görmek ancak bilimsel veri yerine ekonomik kaygılarla hareket eden, rantı doğanın önüne yerleştiren bir bakış açısında mümkündür. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı projeye onay vererek bilimden ve toplum yararından uzak davranmıştır” ifadeleri kaydedildi.

Ekolojik yıkıma karşı ses çıkarmaya çağırıyoruz

Yarım saatlik bir zaman kazancı için yapılacak olan yolun, milyonlarca yıllık bir zamanın dengesini bozacağı söylenen açıklama şöyle sona erdi:

“Ballıkayalar Tabiat Parkı tüm canlı bileşenleriyle birlikte 30 dakikadan daha değerlidir. Çevre Mühendisleri Odası İstanbul ve Kocaeli Şubeleri olarak; herkesi yaşam alanlarını korumaya, daha fazla tüketim için doğadan çalan enerji politikalarına karşı dikkatli olmaya, rant için kentleri şantiye alanına çevirenlere ‘sağlıklı bir çevrede yaşama hakkını` hatırlatmaya, toprağımız, havamız, suyumuz için bir arada olmaya, bulunduğumuz her yerde ekolojik yıkıma karşı ses çıkarmaya davet ediyor; doğa için verilen her mücadelede bilim ve tekniği halkımızın hizmetine sunacağımıza ve herkesle dayanışma içerisinde olacağımıza söz veriyoruz.”