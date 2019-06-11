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11.06.2019
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Bandırma’da gezi otobüsü kaza yaptı: 4 kişi hayatını kaybetti

Bandırma'da Adana'dan Çanakkale'ye kültür turu için yola çıkanları taşıyan otobüs ile bir otomobil çarpıştı. 4 kişi hayatını kaybetti.

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Balıkesir’in Bandırma ilçesinde tur otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybetti, 30’dan fazla kişi yaralandı.

Bandırma-Çanakkale kara yolunun Edincik Kavşağı mevkisinde, sürücülerinin kimlikleri henüz belirlenemeyen iki araçtan, Adana’dan Çanakkale’ye kültür turu için yola çıkanları taşıyan otobüs ile bir otomobil çarpıştı. Otobüs, çarpışmanın etkisiyle devrildi. 

Olay yerinde 3 kişinin yaşamını yitirdiği, en az 30 kişinin ise yaralandığı kazanın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda 112 Acil Servis ve polis ekibi sevk edildi. 

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bandırma Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan biri de müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazada ölen ve yaralananların kimliklerinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

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