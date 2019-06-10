bang. Prix 2019 sergisi ziyaretçilere kapılarını açıyor

Bu yıl üçüncüsü düzenlenen bang. Prix programına seçilen eserlerden derlenen dijital sanatlar sergisi, 14-29 Haziran tarihleri arasında düzenleniyor. bang. Prix 2019 programına katılmaya hak kazanan gençlerin üretimleri iş, sanat ve inovasyon dünyasıyla buluşacak.

Studio-X Istanbul’da gerçekleşecek sergi, biyo sanat, veri sanatı, yeni medya ve kinetik sanat kategorilerini kapsayan 11 projeden oluşuyor. bang. Prix 2019 sergisi, ”digital beast” temasıyla izleyicileri bilinmez bir evrene davet ediyor.

Sanattan ilham alan inovasyon projelerinin önünü açmak ve gençlerin teknolojik ve bilimsel unsurlar içeren sanatsal üretimlerini desteklemek hedefiyle yıl boyunca farklı sergi ve etkinliklerle dinamik kalan inovasyon ekibi ArtBizTech’in, ana destekçiliğini üstlendiği bang. Prix’nin 2019 yılı projeleri Studio-X İstanbul’da düzenlenen sergiyle sanatseverle buluşuyor.

bang. Prix 2019 programına seçilerek biyo sanat, veri sanatı, yeni medya ve kinetik sanat kategorilerinde üretimler gerçekleştiren genç sanatçıların eserlerinden derlenen sergi, 14-29 Haziran tarihleri arasında iş, sanat ve inovasyon dünyasıyla buluşacak.

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Sanattan ilham alan inovasyon projelerinin önünü açmak ve gençlerin teknolojik ve bilimsel unsurlar içeren sanatsal üretimlerini desteklemek amacıyla düzenlenen bang. Prix programı, iş ve teknoloji dünyasına dijital sanatlar aracılığıyla katkı sağlıyor.

Zaman ve mekanın sonsuz evreninde…

bang. Prix 2019’a ilişkin görüşlerini aktaran bang. Prix Küratörü Esra Özkan, en temelde sanat, tasarım ve teknolojinin, felsefe ve sosyoloji gibi sosyal ve beşeri bilimlerin yapı taşlarını oluşturan izleri ele alarak bu izlere bugünün dilinden farklı bir perspektif sunmaya odaklandıklarını söyledi.

bang. Prix 2019 sergisinin deneysel bir çabanın çizgilerini belirlediğini dile getiren Özkan, “bang. Prix üçüncü yılında bilinmez evrenlerde yaşayan, bazen daha bilinemeyecek hale gelen, on bir dijital canavarın gözlerini ovuşturarak kabuğundan gün yüzüne çıkmalarına şahitlik ediyor.

Bilinmezi anlamak ve üzerine yeniden düşünmek için 29 Haziran’a kadar bang. Prix’nin evreninde on bir canavarımız ile yaşayacağız, izleyicileri de evrenimize bekleriz”dedi.

İş, sanat, teknoloji ve akademik dünyadan destek

bang. Prix programında eserler bu sene, Borusan Holding CEO’su Agah Uğur, İstanbul Bienali Direktörü Bige Örer, Amber Platform’dan da tanıdığımız sanatçı, küratör, eğitimci Ekmel Ertan, ODTÜ Enformatik Enstitüsü’nde çalışmalarını yürüten Yard. Doç. Elif Sürer, çalışmalarına Stanford Üniversitesi Genom Teknoloji Merkezi’nde devam eden Yard. Doç. Gözde Durmuş ve yeni medya sanatçısı Ozan Türkkan’dan oluşan 2019 jürisi tarafından değerlendirildi.

2019 yılı programına katılmaya hak kazanan 11 projenin sahipleri, iş, sanat, teknoloji ve akademik dünyadan gelen mentorlarla bir araya gelerek fikir alışverişinde bulundu. Mentorlar projelere kendi uzmanlıklarına göre yorum ve öneriler getirerek destek verdi.

Sergide yer alan sanatçılar ve eserleri

Projeleri bang. Prix 2019 sergisine seçilen genç sanatçılar ve eserleri ise şu şekilde: