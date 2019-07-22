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22.07.2019
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Bankamatik memurluğuna devam: Belediyeden kovuldu, AKP’li vekile danışman oldu

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AKP Adıyaman Milletvekili Muhammed Fatih Toprak, Kahta Belediyesi’nde işe gitmeden yıllarca maaş aldığı ortaya çıkan akrabası Mehmet Öztürk’ü danışman olarak işe aldı.

Sözcü‘den Ali Ekber Ertürk‘ün haberine göre, TÜGVA’nın eski Kahta temsilcisi olan Öztürk’ün Kahta Belediyesi’nde işe gitmeden maaş aldığı ve bu nedenle işine son verildiği bildirildi. SP’li Belediye Başkanı Yusuf Turanlı, Öztürk’ün işe gelmeden maaş aldığını doğruladı. Öztürk’ün, seçimlerden sonra yeni yönetimin talimatına rağmen işe gitmediği, gittiği günlerde de verilen işi yapmadığına dair tutanaklara da ulaştı. 5 yıldır Kahta Belediyesi’den maaş alan Öztürk’ün, sadece 1 yıl işe gittiği bildirildi.

AKP Adıyaman Milletvekili Muhammed Fatih Toprak, CHP’li Gölbaşı ve SP’li Kahta belediyelerinin “işçi kıyımı” yaptığını söyleyip “Çıkarılan işçilerden birini danışmanım olarak işe alacağım” açıklaması yapmıştı.

AKP’li Toprak sözünde durdu ve Mehmet Öztürk adlı kişiyi yanına danışman olarak almaya karar verdi. Ancak, Öztürk’ün, Toprak’ın yakın akrabası olduğu ortaya çıktı.

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