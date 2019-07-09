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09.07.2019
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Barbados müzakeresi

Venezuela hükümeti ile muhalefet temsilcileri mayıs ayındaki Oslo görüşmesinin ardından bu kez de Barbados’ta bir araya gelecek. Müzakereler yine Norveç’in arabuluculuğunda yapılacak

Diren Deniz Sarı Diren Deniz Sarı
Venezuela’da uzun bir süredir devam eden siyasi krize çözüm aranıyor.

Venezuela hükümeti ile muhalefet temsilcileri, bu hafta Norveç’in arabuluculuğunda Karayip ülkesi Barbados’ta bir araya gelecek.

Aylardır büyük bir siyasi buhran yaşayan ve ABD destekli darbe girişimlerine sahne olan Venezuela’da, Devlet Başkanı Nicolas Maduro hükümeti ve kendini geçici devlet başkanı ilan eden muhalif Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido’nun temsilcileri, mayıs ayında Norveç’te yapılan görüşmelerin ardından yeniden bir araya geliyor.

Norveç’in arabuluculuğundaki yeni müzakere masasını, hükümet adına sosyal medya hesabından duyuran Venezuela İletişim, Turizm ve Kültürden Sorumlu Devlet Başkan Yardımcısı ve hükümetin başmüzakerecisi Jorge Rodriguez, görüşmelerin ivedi ve sürekli bir şekilde gerçekleştirileceğini belirtti. Rodriguez muhaliflerle anayasaya uygun bir çıkış yolu aranacağını vurguladı.

Önce yalanladı sonra duyurdu

ABD başta olmak üzere birçok batı ve Latin Amerika ülkesinin desteğini alan Guaido da birkaç gün önce yalanladığı görüşmeleri, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile duyurdu. Venezuela hükümeti ve Guaido’nun temsilcileri mayıs ayının ikinci haftası Norveç’te bir araya gelmiş, Guaido bu görüşmeleri de önce yalanlamış sonra kabul etmişti.

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Venezuela’daki gelişmeler

Yıllardır ağır bir ekonomik ve sosyal kriz yaşayan Venezuela’da, muhalefetin kontrolündeki Ulusal Meclis’in Başkanı Guaido, 23 Ocak’ta kendini “geçici devlet başkanı” ilan etmiş, başta ABD olmak üzere birçok Latin Amerika ve Batı ülkesinin desteğini almıştı.

Muhalifler, bu çağrı üzerine birçok kentte sokağa çıkmış, protestolar daha sonra belirli bölgelerde şiddet eylemlerine dönüşmüştü.

Maduro taraftarlarının da sokağa çıkarak Devlet Başkanlığı Sarayı Miraflores etrafında toplandığı günün sonunda Lopez, önce Şili ardından da İspanya Büyükelçiliğine sığınmıştı.

Olayların ardından başlatılan soruşturmalar sonucu bazı AN milletvekilleri tutuklanırken, bazıları da Avrupa ve bölge ülkelerinin büyükelçiliklerine kaçmıştı.

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