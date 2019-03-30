7.7 C
Istanbul
31.03.2019
Anasayfa SPOR Barcelona derbiyi Messi ile kazandı

Barcelona derbiyi Messi ile kazandı

birgun.net birgun.net

İspanya Birinci Futbol Ligi’nde (La Liga) oynanan maçta Barcelona, sahasında Espanyol’u 2-0 mağlup etti.

Barcelona, La Liga’nın 29. haftasındaki derbi maçta Nou Camp Stadı’nda Espanyol’u ağırladı. 

İlginizi çekebilir:  Barcelona'nın en iyi golleri Messi'den

İlk yarısı golsüz sona eren maçı Barcelona, 71 ve 89. dakikalarda Arjantinli yıldızı Lionel Messi’nin golleriyle 2-0 kazandı. 

Üst üste 10 sezon tüm kulvarlarda 40 gol barajını aşan Messi, La Liga’da galibiyet sayısını 334’e çıkararak bu alanda rekoru elinde tutan Iker Casillas’ı yakaladı. 

Bu galibiyetin ardından lider Barcelona puanını 69’a çıkarırken, Espanyol 34 puanda kaldı. 

- Reklam -

SON HABERLER

Hint gazeteci Rama Lakshmi: Feministler kalıtsal sistemleri sorgulamalı!

birgun.net -
HANDE GAZEY Yeni Zelanda’daki saldırının ardından ülkede kadınlar...
Devamını Oku

Ukrayna bugün sandık başında

Diren Deniz Sarı -
Ukrayna’da halk, devlet başkanını seçmek için bugün sandık başına gidiyor. Seçimlerde 39...
Devamını Oku

Toprak Günü’nün 43. yıl dönümü: ‘Çekilen acılar boşa gitmeyecek’

birgun.net -
İsrail işgaline karşı direniş sembolü haline gelen ‘Toprak Günü’nün 43. yıl dönümünde...
Devamını Oku

Devletin sermaye birikimine müdahale alanları

birgun.net -
oğuz oyan Bu yazının yayınlanacağı tarih tam da...
Devamını Oku

Medya artık anaakım da değil bu artık “baskın medya”

birgun.net -
PINAR YÜKSEK Gazeteci Murat Yetkin’le siyasetteki ve medyadaki...
Devamını Oku

Geçmiş, bugün, gelecek… Sönmeyen uygarlık ateşi kütüphaneler

birgun.net -
AYDIN İLERİ Türk Kütüphaneciler Derneği - Genel...
Devamını Oku

Demokritos’un kahkahası

Güray Öz -
Delilik üzerine daha önce de yazdım, ama bugün de bir başka açıdan...
Devamını Oku

Ne mühür var ne de yıkım

Uğur Şahin -
Denizli’nin Pamukkale ilçesindeki Karahayıt Kırmızı Su Travertenleri’nde inşa edilen 12 kaçak işyeri,...
Devamını Oku

Yine sağlıkta şiddet: İzmir’de saldırı Samsun’da tehdit

birgun.net -
Hekimlere yönelik şiddete her geçen gün bir yenisi ekleniyor. Son olarak İzmir’de...
Devamını Oku

Yağma projelerine derhal son verilsin

birgun.net -
Türkiye Ormancılar Derneği, Kuzey Ormanları Derneği ve Sarıyer Belediyesi’nin geçen hafta düzenlediği...
Devamını Oku

Sonraki haber

© BirGün Gazetesi