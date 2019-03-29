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29.03.2019
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Barcelona’nın en iyi golleri Messi’den

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İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Barcelona’nın sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından, kulüp tarihinin en iyi gollerinin seçilmesi için yapılan oylamaya,160 ülkeden 500 binin üzerinde futbolsever katıldı.

63 aday golün yarıştığı sıralamada Lionel Messi zirveyi kimseye bırakmadı. Arjantinli yıldız futbolcunun attığı goller, sıralamanın ilk 3 basamağında yer aldı.

Barcelona’nın Getafe ile oynadığı 2006-07 sezonu İspanya Kral Kupası yarı finalinde Messi’nin orta sahadan aldığı topla rakip oyuncuları çalımlayarak attığı gol, oyların yüzde 45’ini alarak ilk sırada kendisine yer buldu.

Messi’nin, 2014-15 sezonu İspanya Kral Kupası finalinde Athletic Bilbao ile mücadele edilen maçtaki golü yüzde 28 oyla ikinci sırayı alırken, 2010-11 sezonunda Santiago Bernabeu Stadı’nda Real Madrid ağlarına yolladığı gol ise yüzde 16 oyla üçüncülüğün sahibi oldu.

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Barcelona’nın, ilk maçta 4-0 kaybettiği Paris Saint-Germain (PSG) karşısında rövanşı 6-1 kazanarak çeyrek finale yükseldiği 2017 yılındaki karşılaşmanın son dakikalarında attığı golle takımına turu getiren Sergi Roberto ise oylamada dördüncü sırayı aldı.

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