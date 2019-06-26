Barış Akademisyeni pasaport kontrolünde gözaltına alındı

Yurtdışında yaşayan Barış Akademisyeni Baki Tezcan, İstanbul’a gelirken pasaport kontrolünde ifade eksiği olduğu gerekçesi ile gözaltına alındı.

Tezcan, karakoldaki işlemlerin ardından Çağlayan Adliyesi’ne götürüldü. Barış Akademisyenleri’nin Twitter hesabında olay şöyle duyruldu:

“Yurtdışında yaşayan Baki Tezcan hocamız henüz ifade vermediği için hakkında yakalama kararı çıkartıldığından ve itirazlar reddedildiğinden İstanbul’a dönüşünde pasaporttan geçmeden uçak kapısında alıkondu, havalimanı karakoluna götürülüyor. Biz de karakola yanına gidiyoruz.”