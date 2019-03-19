“Barış akademisyenleri yalnız değildir”

İzmir Barış Akademisyenleri davası bugün İzmir Adliyesi’nde başlıyor. Duruşma öncesi İzmir Emek ve Demokrasi Güçleri bir basın açıklaması düzenledi.

Bayraklı Adliyesi’nde düzenlenen basın açıklamasına KESK Eş Genel Başkanı Aysun Gezen, Eğitim-Sen MYK Üyesi Özgür Bozdoğan, İzmir Barosu Başkanı Avukat Özkan Yücel, HDP İzmir Milletvekilleri Murat Çepni ve Serpil Kemalbay ile İzmir Emek ve Demokrasi Güçleri temsilcileri katıldı.

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KESK İzmir Şubeler Platformu dönem sözcüsü Necip Vardal, “Bugün hukuksuzluğu aleni olan, tamam ile siyasi hesaplaşmanın ürünü olan bir davayı takip etmek, teşhir etmek ve üyelerimizin, barış talep eden akademisyenlerin yalnız olmadıklarını göstermek için buradayız” diyerek şunlar söyledi:

“Türkiye siyasi tarihinde utanç tablosu olarak yer alacak bu davalar öylesine hukuksuz ki savcılar dahi akademisyenlerin hangi suçlama ile ve nerede yargılanacağı konusunda hem fikir değil. Çünkü siyasi iktidarın direktifleriyle açılmış, düşünce ve ifade özgürlüğünün kullanımından suç üretmeyi amaçlayan davalarla karşı karşıyayız.

Üstelik bu hukuksuzluk sadece akademisyenlere açılmış davalarda ortaya çıkmadı. Akademisyenlerin bildiriyi yayınlamasının hemen ardından, devletin en tepesinden başlayan ve silsile yoluyla devam eden hedef gösterme süreçlerinde, yürütülen disiplin soruşturmalarında da söz konusu hukuksuzluk en had safhadaydı.”

AKADEMİSYENLERİN YANINDAYIZ

Vardal sözlerini şöyle sürdürdü:

“Dokuz Eylül Üniversitesi’ndeki imzacı akademisyenlerin hakkında disiplin soruşturması açıldıktan 23 ay sonra, açığa alınmalarından ise 6 ay sonra ifadeleri istenmiştir. Bu süreç yaklaşık 2 yılda 3 farklı rektöre, 4 farklı komisyona ve 12 farklı soruşturmacıya sahne olmuştur.

Eğitim-Sen olarak belirtmek isteriz ki barış talebi, insanlığın ağır bedeller ödeyerek değerini anladığı bir taleptir. Bugün bu talebi yargılamak isteyenler, kendi konforları ve küçük çıkarları pahasına yaşamlarını küle çevirecek bir yangını körüklemektedir. Hâlbuki ihtiyacımız olan, silahların sustuğu, ölümün değil yaşamın değerli kılındığı, eşitlikçi, özgürlükçü, demokratik ve özgür bir yaşamdır. Sendikamız barış talep ettiği için yargılanmak istenen tüm üyelerimizin, akademisyenlerin yanında olacak, yaşanılan bu hukuksuzluğu her yerde teşhir edecektir.”