Barış istediği için yargılanan TTB’den davaya katılım çağrısı

“Savaş Bir Halk Sağlığı Sorunudur” dediği için yargılanan hekimler yarın ikinci kez hakim karşısına çıkacak. TTB Merkez Konseyi Başkanı Adıyaman, sabah 09.00’da Ankara Adliyesi’nde görülecek ikinci duruşmaya katılım çağrısı yaptı

2016-2018 dönemi TTB Merkez Konseyi üyeleri “Savaş Bir Halk Sağlığı Sorunudur” başlıklı açıklama nedeniyle yargılandıkları davanın ikinci duruşması yarın saat 09.00’da Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek. Duruşma öncesi basın açıklaması yapan TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Sinan Adıyaman, emekten, özgürlükten, barıştan yana olan tüm kesimleri TTB’ye destek vermeye çağırdı.

TTB olarak sağlıklı bir toplumu savunduklarının altını çizen Adıyaman, “Tarihimiz boyunca barışı savunduk” dedi.

Türkiye’de ve dünyada sağlığı tehdit eden bütün durumların ortadan kaldırılmasını talep ettiklerini belirten Adıyaman, şunları söyledi:

“TAVRIMIZ HEKİM OLMANIN GEREĞİ”

“Türk Tabipleri Birliği yaşamı ve halkın sağlığını tehdit eden tüm sorunları sorumluluk alanında görür. TTB tarihi bunun örnekleriyle doludur. Türkiye’de yaşanan bütün depremlerde, maden facialarında, iş cinayetlerinde, salgınlarda TTB bu sorumluluğu defalarca göstermiş ve halkın sağlığının yanında yer almıştır. ‘Savaş Bir Halk Sağlığı Sorunudur’ açıklaması da bu sorumluluk açısından farklı değildir. TTB kuruluşundan bu yana savaşların karşısında yer almış, savaş aygıtlarına ve silahlanmaya karşı mücadele etmiştir. Bugün de hekim olmanın gereği olan bu tavrımızı sürdürüyoruz.

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TTB olarak yaşamı demokrasiden, emekten, özgürlükten, barıştan yana olan tüm siyasi parti, demokratik kitle örgütleri, sendikalar ve barış savunucusu halkımızı Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek TTB davasına davet ediyoruz.”