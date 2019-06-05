Yüksek Seçim Kurulu’nın (YSK), İstanbul seçimlerini iptal gerekçesi olarak sunduğu sandık kurullarının, 23 Haziran’da yapılacak seçimlerde görev yapmaya devam etmesine hükmetmesi itiraza ve tepkilere yol açtı. İstanbul Barosu Başkanı Mehmet Durakoğlu ile Ankara Barosu Başkanı Erinç Sağkan karara tepki gösterdi.

YSK’nin verdiği bu kararın 6 Mayıs’ta verdiği kararla çeliştiğini söyleyen Durakoğlu, “Bu kişilerden kaynaklı yeni usulsüzlüklerin nedeni YSK olacaktır” dedi. Durakoğlu, şunları ifade etti: “İlk bakışta haklarında sadece soruşturma açılmış kişilerin masumiyet karinesi gereğince görevini yapması engel teşkil etmiyor gibi görünse de bir zat kendisinin şikâyet konusu yaptığı usulsüzlüklerin sorumlusu konumunda bulunan kişilerin yeniden seçim kurulunda görevlendirilebileceğine ilişkin YSK kararı, İstanbul seçimlerinin iptal edilmesine ilişkin kararla çelişmektedir. Bu nedenle tedbiren bu görevlendirmelerin tekrar yapılması doğru değildir.”

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Ankara Barosu Başkanı avukat Erinç Sağkan da seçimlerin yenilenme kararının siyasi olduğunun ortaya çıktığını belirterek, şöyle dedi: “YSK’nin, haklarında bizzat suç duyurusunda bulunulmasına karar verdiği ilçe seçim kurulu başkanları ve seçim müdürlerinin, görevlerine devam etmesi kararı, aslında usulsüz oluşturulan sandık kurullarının seçimin sonuçlarına tesir etmediğinin ikrarı ve açıkça ilanı olup, verilen seçim iptali kararının da hukuki değil siyasi olduğunu tüm çıplaklığı ile gözler önüne sermiştir.”

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MHP bile itiraz etti

MHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay, Yüksek Seçim Kurulunun 23 Haziran’da tekrarlanacak olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde haklarında soruşturma başlatılan ilçe seçim kurulu başkanları ve diğer yetkililerin seçimde görev yapacağını açıklamasına tepki göstererek, “Bunun bir izahı yok” dedi.