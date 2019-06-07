Bartın’da anne ayı, üzerilerine gelen araca saldırdı

Bartın’da bir kişi aracıyla yolda ilerlerken önüne çıkan ayı ve yavrularını korna çalarak ormanlık alana sürdü.

Bartın’ın Epçiler köyünde orman yolunda seyir halinde olan bir aracın anne ayı ve 2 yavrusu çıktı. Aracın sürücüsü korna çalarak ve aracı üstlerine sürerek ayıları taciz etti.

Hızla koşarken bir anda duran anne ayı, yavrularını korumak için araca saldırdı.

Ayı daha sonra iki yavrusu ile birlikte karanlıkta ormanın içinde gözden kayboldu. Tüm bu yaşananları ise araçta bulunanlar cep telefonu ile kaydetti.