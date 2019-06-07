Bartın’da köy yoluna dev kaya parçası düştü

Bartın’ın Kurucaşile ilçesinde yağan yağmurun ardından tepeden kopan dev kaya parçası köy yoluna düştü. Olay sırasında kimsenin yara almaması olası bir faciayı önledi.
Kurucaşile’nde sabah saatlerinde etkili olan yağmurun ardından Başköy’ün ilçe ile ulaşımını sağlayan yola, tepeden kopan dev kaya parçası düştü. Yol kısmen trafiğe kapanırken, sürücüler durumu jandarmaya bildirdi.
Jandarma ekipleri güvenlik önlemi alındı. İl Özel İdare’den gelecek iş makinesiyle yola düşen kayanın kaldırılacağı belirtildi.