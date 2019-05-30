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30.05.2019
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Başakşehir, Abdullah Avcı ile yollarını ayırdı

birgun.net birgun.net

Medipol Başakşehir, Abdullah Avcı ile karşılıklı anlaşılarak yolların ayrıldığını duyurdu.

Başakşehir’den yapılan açıklamada, “İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü kurulduğu günden bu yana takımımızın teknik direktörlüğünü yapan, başkanımız Sayın Göksel Gümüşdağ’ın 13 yıllık yol arkadaşı ve değerli dostu Abdullah Avcı ile yaptığımız görüşmeler neticesinde, kendisinin isteği doğrultusunda karşılıklı olarak anlaşarak yollarımız ayrılmıştır” denildi.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“Futbolun bilimsel yanına önem veren, karakteri ve duruşuyla Türk futbolu için örnek bir profil olan Abdullah Avcı ile uzun yıllardır süren birlikteliğimiz, bugün itibariyle sona ermiş bulunmaktadır. Kulübümüzün gelişme ve büyüme sürecinde verdiği tüm emekler için Abdullah Avcı’ya teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz.”

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