Başakşehir’den Fatih Terim kararı

Galatasaray’ın mağlup ederek şampiyonluğunu ilan ettiği Başakşehir’den Fatih Terim’le ilgili karar geldi.

Başakşehir Kulübü, iç saha maçlarını oynadığı stattan Fatih Terim ismini kaldırmak için harekete geçti.

Kulüp yönetiminin yapacağı ilk toplantıda bu konuyu değerlendirip karar alacağı ardından da Türkiye Futbol Federasyonu ve Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü’ne başvuracağı belirtildi.

Stada ismini ise gelecek sezon bulunacak bir sponsorun adını vermesi bekleniyor.

NE OLMUŞTU?

Gerginliklerle başlayan maçta Başakşehir’in golünden sonra ortalık karışmış, kulübeler adeta birbirine girerken Fatih Terim Abdullah Avcı’nın üzerine yürümüş, Robinho’ya da yumruk göstermişti. Maçın son bölümünde ise Terim, Hasan Şaş ve Ümit Davala’yla beraber tribüne gönderilmişti.

Karşılaşmanın ardından şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray’da Fatih Terim, hakem Cüneyt Çakır’ın yanına giderek ‘Özür dilerim hocam’ demişti. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Fatih Terim, Ümit Davala ve Orhan Ak’ı Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.