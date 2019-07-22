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22.07.2019
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Başakşehir’in Şampiyonlar Ligi’ndeki rakibi belli oldu

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UEFA ŞampiyonlarLigi’nde 3. eleme turu kuraları çekildi.

İsviçre’nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi’nde gerçekleştirilen kura çekiminde Medipol Başakşehir’in rakibi, Viktoria Plzen (Çekya)-Olympiakos (Yunanistan) maçının galibi oldu.

Eşleşmelerde ilk maçlar 6-7 Ağustos, rövanş mücadeleleri ise 13 Ağustos tarihinde oynanacak. 

Lig rotası ile şampiyonlar rotası adıyla iki grup halinde yapılan kura çekimi sonucunda eşleşmeler şöyle oluştu:

Lig rotası:

Medipol Başakşehir – Viktoria Plzen (Çekya)/Olympiakos (Yunanistan)

Krasnodar (Rusya) – Porto (Portekiz)

Club Brugge (Belçika) – Dinamo Kiev (Ukrayna)

PSV Eindhoven (Hollanda)/Basel (İsviçre) – LASK (Avusturya)

Şampiyonlar rotası:

CFR Cluj (Romanya)/Maccabi Tel-Aviv (İsrail) – Celtic (İskoçya)/Nomme Kalju (Estonya)

Sutjeska (Karadağ)/APOEL (Kıbrıs Rum Kesimi) – Dundalk (İrlanda)/Karabağ (Azerbaycan)

PAOK (Yunanistan) – Ajax (Hollanda)

Saburtalo (Gürcistan)/Dinamo Zagreb (Hırvatistan) – Ferencvaros (Macaristan)/Valletta (Malta)

Kızılyıldız (Sırbistan)/HJK Helsinki (Finlandiya) – The New Saints (Galler)/Kopenhag (Danimarka)

Maribor (Slovenya)/AIK (İsveç) – BATE Borisov (Belarus)/Rosenborg (Norveç)

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