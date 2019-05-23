Başarısızlığa rağmen destek bitmiyor

İmam hatip liseleri AKP tarafından desteklenmesine rağmen bir türlü başarılı olamıyor. AKP bu kez akademik koçluk sistemi için çalışmalar sürdürüyor.

Bu kapsamda, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Din Öğretimi Genel Müdürlüğünce 2018-2019 eğitim öğretim yılında, özel program ve proje uygulayan Anadolu imam hatip liselerine yönelik akademik ve bilimsel alanlarda uzmanlar, akademisyenler, danışmanlar aracılığıyla uygulama, araştırma ve geliştirme desteği sunulmasını sağlayan Akademik Danışma Kurulları hayata geçirildi. Kurullar, bugüne kadar fen ve sosyal bilimler programı uygulayan, 297’si proje ve 80’i program okulu olan Anadolu imam hatip liselerinde oluşturuldu.

Bakanlık, imam hatip liseleri için “Akademik Koçluk” sistemini de pilot olarak belirlenen okullarda uygulamaya hazırlanıyor. Planlamalara göre, sistem, Akademik Danışma Kurullarının bulunduğu, proje uygulayan Anadolu imam hatip liselerinden 2020’de ilk mezunlarını verecek 111 okulda Ağustos 2019’dan itibaren başlatılacak. “Akademik Koçluk” sisteminde üniversitelerin ilahiyat fakülteleriyle iş birliğine gidilecek.

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Başarısızlığı tescilli

MEB’in mart ayında yayımladığı faaliyet raporuna göre imam hatipler devamsızlık ve yılsonu başarısızlığında diğer okul türlerini geride bırakarak ilk sıraya yerleşti. Bakanlık raporuna göre, imam hatipler devamsızlık, sosyal etkinliklere katılma ve kitap okuma hedeflerini tutturamadı. İmam hatipler bir tek yılsonu başarı puanı ortalamasında bakanlığın hedefini tuttursa da o alanda da en düşük hedefe sahip ve “başarısız okul türü” olarak dikkat çekti. Genel ortaöğretimde öğrencilerin yılsonu başarı ortalaması 76 olarak tespit edilirken, ortalaması 66.7 olan meslek liselerinin de gerisinde kalan imam hatiplerin yılsonu ortalaması 65.9 oldu.

Ayrıca YÖK’ün istatistiklerine göre, imam hatip liselerinden üniversite sınavına başvuran 107 bin 626 öğrenciden yalnızca 16 bin 285’i dört yıllık bölümlere yerleşebildi. İktidarın, “Gözbebeği” konumundaki imam hatip liselerinin lisans bölümlerine yerleşme oranı yüzde 15’te kaldı.