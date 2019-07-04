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04.07.2019
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Başarısızlık ‘ABİDE’si

MEB ‘yerli PISA’ olarak adlandırılan ABİDE analizlerini tamamladı. 4’üncü ve 8’inci sınıflarda yapılan çalışma sonuçlarına göre öğrenciler matematik, Türkçe, sosyal bilgiler ve fen bilimleri testlerinde başarısız oldu

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Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), PISA ve TIMSS gibi öğrencilerin akademik becerileriyle ilişkili öğrenci, öğretmen ve okul özelliklerinin belirlenmesi amacıyla Türkiye genelinde binlerce 4’üncü ve 8’inci sınıf öğrencisine yönelik yapılan Akademik Becerilerin İzlenmesi ve Değerlendirilmesi (ABİDE) eğitim araştırmasının veri analizleri tamamlandı.

4 işlemde yetersizlik

ABİDE araştırmasında 8’inci sınıf öğrencilerinin 4 dersten ayrı ayrı temel altı, temel, orta, orta üstü ve ileri olmak üzere 5 yeterlik düzeyi ölçüldü.

Okuduğunu anlama konusunda PISA testlerinde en alt sıralarda yer alan Türkçe testinde öğrencilerin yüzde 66,1’i orta ve altında, yüzde 33,9’u ise orta üstünde cevaplar verdi. 4 işlem sorulan Matematik testinde ise öğrencilerin yüzde 85,8’i orta ve altında, yüzde 14,2’si orta üstü düzeyinde yer aldı.

Fen bilimleri testinde öğrencilerin yalnızca yüzde 13,9’u orta üstü düzeyde oldu. Sosyal bilgiler testinde ise öğrencilerin yüzde 34,7’si orta üstü deüzetini tutturdu.

Özel ortaokulların ölçülen akademik beceriler bakımından genel ortaokulları ve imam hatip ortaokullarını geride bıraktığı, yatılı bölge ortaokullarının ise en son sırada yer aldığı görüldü.

Okulda kütüphane bulunmasının öğrencilerin akademik becerileriyle pozitif yönde ilişki gösterdiği ise araştırmada bir başka bulgu olarak öne çıktı. Ayrıca, okulda yaşanan okul kaynaklı olan ve olmayan sorunların öğrencilerin akademik becerileri ile negatif bir ilişki gösterdiği de ortaya konuldu.

4’üncü sınıf da çok düşük

İlkokul 4. Sınıfların raporunda da benzer sonuçlar yer alıyor. Türkçe’de öğrencilerin yüzde 27,9’u, matematikte yüzde 39,9’u, fen bilimlerinde yüzde 37,5’i ve sosyal bilgilerde yüzde 29, 7’si temel ve temel altı seviyede.

Kitap okumaya ayrılan sürelere ait dağılıma bakıldığında, öğrencilerin yüzde 42,3’nün bir haftalık süre içinde kitap okumaya 1 saatten az zaman ayırdıkları belirlendi. Bu sonuçlar birlikte ele alındığında, öğrencilerin kitap okuma alışkanlıklarının geliştirilmesi üzerine çalışmalar yapılması gerektiği belirtildi.

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