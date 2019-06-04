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05.06.2019
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Başbakan adayı Johnson, Trump’ın görüşme teklifini reddetti

birgun.net birgun.net
Fotoğraf: İHA

Eski İngiltere Dışişleri Bakanı ve yeni başbakan adayı Boris Johnson’ın İngiltere ziyareti gerçekleştiren ABD Başkanı Donald Trump ile yüz yüze görüşmeyi reddettiği belirtildi.

İngiliz televizyon kanalı ITV, Theresa May’ın istifasının ardından İngiltere başbakanı olmaya aday olan Boris Johnson’ın, İngiltere ziyareti gerçekleştiren ABD Başkanı Donald Trump ile yüz yüze bir toplantıya katılmayı reddettiği bildirildi.

Johnson’ın Trump’ın görüşme talebini One Nation etkinliğine bağlı yoğunluk nedeniyle reddettiği belirtildi.  Konuyla ilgili henüz ne Trump ne de Johnson bir açıklamada bulunmadı.

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