Başhekimin keyfiliğini yargı engelledi

Sağlık Bakanlığı 2018 yılında geçici yurtdışı görevlendirmesi için hekimlerden başvuru istedi. Karabük Eğitim Araştırma Hastanesi’nde çalışan bir hekim yurtdışı görevlendirmesi için Sağlık Bakanlığı’na başvurdu.

Hekim, basamaklarında birisi olan kurum bilgisi evrakının çıktısını alarak Hastane Başhekimi onayına sundu. Ancak başhekim böyle bir yetkisi olmamasına rağmen başvuruyu onaylamadı. Başhekim yazdığı yazı ile yurt dışı görevlendirmeye onay vermediğini belirtti..

Aynı zamanda Genel Sağlık-İş üyesi olan hekim bu olayı yargıya taşıdı. Bakanlık internet sitesinde yayınlanan yurt dışı geçici görev başvurusunu, yetkisi olmadığı halde engelleyen işleme karşı Kastamonu İdare Mahkemesi’ne iptal davası açıldı. Yargılama sonucunda mahkeme başhekimin kararını iptal etti.

Yetki gaspı

Kararda şunlar ifade edildi: “Bu durumda davalı idare tarafından yurt dışı görevlendirme hususunda karar verme yetkisi bulunmadığı halde davacının talebinin reddedilmesine ilişkin işlemde yetki gasbı olduğu açık olup, bu haliyle dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna varılmıştır.”

İşlem yapılmalı

Konuyla ilgili Genel Sağlık-İş Başkanı açıklama yaptı. Her makamın yasa tarafından kendisine verilen yetkileri, yasal sınırlar içinde ve hukuka uygun olarak kullanması gerektiğini ifade eden Genel Sağlık-İş Genel Başkanı Zekiye Bacaksız, “Hiçbir yetkisi olmadığı halde üyemizin yurt dışı geçici görevlendirme evraklarını onaylamayan başhekim Mahkeme kararında belirtildiği üzere yetki gasbında bulunmuştur” dedi. Bacaksız, mahkeme kararının Sağlık Bakanlığına iletilerek başhekim hakkında işlem yapılması istendiğini de kaydetti.