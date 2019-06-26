26.3 C
Istanbul
26.06.2019
Anasayfa GÜNCEL Başhekimin keyfiliğini yargı engelledi

Başhekimin keyfiliğini yargı engelledi

Sağlık Bakanlığı’nın geçici yurtdışı görevlendirmesine başvuran hekime keyfi şekilde engel olan başhekimin kararını İdare Mahkemesi iptal etti

birgun.net birgun.net

Sağlık Bakanlığı 2018 yılında geçici yurtdışı görevlendirmesi için hekimlerden başvuru istedi. Karabük Eğitim Araştırma Hastanesi’nde çalışan bir hekim yurtdışı görevlendirmesi için Sağlık Bakanlığı’na başvurdu.

Hekim, basamaklarında birisi olan kurum bilgisi evrakının çıktısını alarak Hastane Başhekimi onayına sundu. Ancak başhekim böyle bir yetkisi olmamasına rağmen başvuruyu onaylamadı. Başhekim yazdığı yazı ile yurt dışı görevlendirmeye onay vermediğini belirtti..

Aynı zamanda Genel Sağlık-İş üyesi olan hekim bu olayı yargıya taşıdı. Bakanlık internet sitesinde yayınlanan yurt dışı geçici görev başvurusunu, yetkisi olmadığı halde engelleyen işleme karşı Kastamonu İdare Mahkemesi’ne iptal davası açıldı. Yargılama sonucunda mahkeme başhekimin kararını iptal etti.

Yetki gaspı

Kararda şunlar ifade edildi: “Bu durumda davalı idare tarafından yurt dışı görevlendirme hususunda karar verme yetkisi bulunmadığı halde davacının talebinin reddedilmesine ilişkin işlemde yetki gasbı olduğu açık olup, bu haliyle dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna varılmıştır.”

İşlem yapılmalı

Konuyla ilgili Genel Sağlık-İş Başkanı açıklama yaptı. Her makamın yasa tarafından kendisine verilen yetkileri, yasal sınırlar içinde ve hukuka uygun olarak kullanması gerektiğini ifade eden Genel Sağlık-İş Genel Başkanı Zekiye Bacaksız, “Hiçbir yetkisi olmadığı halde üyemizin yurt dışı geçici görevlendirme evraklarını onaylamayan başhekim Mahkeme kararında belirtildiği üzere yetki gasbında bulunmuştur” dedi. Bacaksız, mahkeme kararının Sağlık Bakanlığına iletilerek başhekim hakkında işlem yapılması istendiğini de kaydetti.

BİRGÜN TV'Yİ YOUTUBE'DA TAKİP EDİN

10,957AbonelerABONE OL
- Reklam -

SON HABERLER

İran yönetiminden Trump’a yanıt

birgun.net -
 İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, ABD Başkanı Donald Trump'ın tehdidine karşılık...
Devamını Oku

İBB Başkanı İmamoğlu: Troll belediye çalışanı istemiyoruz

birgun.net -
23 Haziranda yüzde 54 oy oranı ile yeniden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı...
Devamını Oku

Bolsonaro’nun G-20 Zirvesi heyetindeki asker kokainle yakalandı

birgun.net -
Brezilya'da ocak ayında devlet başkanlığı koltuğuna geçen aşırı sağcı Jair Bolsonaro'nun, Japonya'da yapılacak...
Devamını Oku

92 oy aldığı için İstanbul seçim sonuçlarına itiraz etti

birgun.net -
Mehmet Ali Aydoğmuş, 31 Mart yerel seçimlerinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için...
Devamını Oku

CHP PM pazartesi toplanacak

birgun.net -
CHP Parti Meclisi (PM), İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerini değerlendirmek üzere Genel...
Devamını Oku

Yargı, ‘kamu yararı yok’ dedi: Bakırköy’deki plan değişikliğine ret

Uğur Şahin -
Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca 20 Nisan 2017’de onaylanan İstanbul’un Bakırköy ilçesi Zuhuratbaba...
Devamını Oku

Rabia Naz soruşturmasında yeni gelişme

birgun.net -
Giresun'da 11 yaşında şüpheli şekilde hayatını kaybeden Rabia Naz soruşturmasında yeni gelişme. 
Devamını Oku

Erdoğan: Mülteciler meselesini G-20 gündemine taşıyacağız

birgun.net -
AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 zirvesine katılmak üzere Japonya'ya...
Devamını Oku

Notre Dame Katedrali’ndeki yangına ilişkin yeni açıklama

birgun.net -
Fransa'nın başkenti Paris'teki Notre Dame Katedrali'nde nisan ayında çıkan yangının, tarihi yapıdaki...
Devamını Oku

Trump: Bir şey olursa biz çok güçlü pozisyondayız

birgun.net -
Fox'un iş-finans kanalına demeç veren ABD Başkanı Donald Trump, İran'a karşı askeri...
Devamını Oku

Sonraki haber

© BirGün Gazetesi