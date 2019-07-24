Basın Bayramı’nda kara tablo

Türkiye’de sansürün kaldırılmasının 111. yıldönümü olan Basın Bayramı, medyaya dair kara tabloyu bir kez daha gözler önüne serdi. 24 Temmuz dolayısıyla açıklama yapan Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) ve Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC), açıklamalarında basın üzerindeki baskılara dikkat çekerek gazetecilere özgürlük talep etti. CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi ise Basın Bayramı dolayısıyla Medya ve Özgürlük raporu hazırladı.

BİN 954 GAZETECİYE BASIN KARTI VERİLMEDİ

TGC açıklamasında Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından basın kartı verilmeyen gazeteci sayısının bin 954’ü bulduğuna dikkat çekildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Çok sesli çağdaş bir toplum olabilmenin yolu, basın ve düşünceyi ifade özgürlüğünün önündeki engellerin kaldırılmasından geçiyor. Gazetecilerin düşünceleri ve haberleri nedeniyle hedef gösterilmediği, işten atılmadığı, gözaltına alınmadığı, tutuklanmadığı bir Türkiye’de 24 Temmuz’u bayram olarak yaşamayı diliyoruz.”

134 GAZETECİ CEZAEVİNDE

TGS’den yapılan açıklamada, sansürün kaldırılışının 111. yıl dönümünde sansüre daha fazla maruz kalınan bir dönemden geçildiğine dikkat çekilerek şu veriler paylaşıldı:

– 134 gazeteci cezaevinde

– Türkiye, dünya basın özgürlüğü sıralamasında 157. sırada

– 10 bini aşkın işsiz gazeteci var

– Medyanın yüzde 95’i iktidar kontrolünde

MAHKÛM GAZETECİ SAYISI YÜZDE 160 ARTTI

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi’nin Basın Bayramı dolayısıyla yayımladığı rapora göre de 2009 yılından 2017’ye kadar mahkum olan gazeteci sayısında yüzde 160 artış yaşandı.

2009-2017 yıllarını kapsayan rapora göre; toplam 5 bin 898 gazeteci hakkında dava açıldı. Haklarında işlem yapılan gazetecilerin yüzde 26’sı mahkum oldu. 2017 yılında hakkında işlem yapılan gazeteci sayısı yüzde 47 artarken, beraat eden gazeteci sayısı yüzde 51 azaldı.

Raporda haftada 28 gazetecinin şüpheli sıfatıyla savcılıkta işlem gördüğü, haklarında dava açılan gazeteci sayısının yüzde 17 arttığı belirtildi. Bu yıllar arasında toplamda 13 bin 227 gazeteci hakkında işlem yapıldı.

2009 yılında mahkûm edilen gazeteci sayısı 82 iken, bu sayı 2017 yılında yüzde 160 artarak 217’ye yükseldi.

Rapora göre, 2009-2017 yılları arasında gazeteciler adliye koridorlarında mesai yaptı. Haftada 13 gazeteci sanık sandalyesine oturarak yargılandı. Özellikle Gezi Protestolarının yaşandığı 2013 yılında bin 108 gazetecinin mahkemelerde yargılanması dikkat çekti.