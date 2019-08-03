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03.08.2019
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Basın kartında SETA ve yandaş izi

BİRGÜN ANKARA BİRGÜN ANKARA

Başbakanlığın kapanması ile Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’na bağlanan, ardından kuruluş yönetmeliği değiştirilen ve bir yıldan uzun süredir toplanmayarak basın mensuplarını mağdur eden Basın Kartı Komisyonu geçen ay ilk toplantısını gerçekleştirdi.

Aralık 2018’de değiştirilen yönetmelikle Basın Kartı Komisyonu üyelerini belirleme yetkisi sadece Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’na verilerek, Türkiye Gazeteciler Sendikası ve Gazeteciler Cemiyeti’nin kurulda yer alacağına yönelik hüküm kaldırıldı.

Cumhurbaşkanlığına bağlandıktan sonra ilk kez toplanan komisyon üyelerinin listesine ulaştığını bildiren CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, SETA ve yandaş basın ilişkisine dikkat çekti.

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Komisyon üyeleri hakkında BirGün’e değerlendirmelerde bulunan Çakırözer, “Yeni komisyonun dokuz üyesinden ikisi Cumhurbaşkanlığı’ndan, bunlardan İletişim Başkan Yardımcısı Zahid Sobacı gazetecileri fişleyen raporu ile bilinen SETA’nın araştırmacı kadrosunda bulunmuş. Komisyonun üç üyesi ATV, Star ve Daily Sabah gazetelerinden. İki üyesi ise Anadolu Ajansı ve TRT’den” dedi.

Komisyon, toplantısının kamuoyundan gizlendiğini belirten Çakırözer, “Komisyonun üyeleri de merak konusuydu. Yönetmelik değişince çoğulcu ve basın meslek örgütlerinin ağırlığını koyabileceği yapıya son verilmişti. Yeni Basın Kartı Komisyonu’nda Türkiye Gazeteciler Sendikası, gazeteci cemiyetleri ve Gazeteciler Federasyonu yok. Sadece hükümet eliyle kurdurulan örgütlerin yine tek adam yanlısı gazetecileri var” diye konuştu.

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