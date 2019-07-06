Basın örgütlerinden SETA’nın gazetecileri fişlemesine tepki

Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmalar Vakfı (SETA) tarafından yayımlanan “Uluslararası Medya Kuruluşlarının Türkiye Uzantıları” başlıklı raporda, yabancı basının Türkçe servislerinde çalışan gazeteciler hedef alındı.

Raporda, gazeteciler özgeçmişleriyle tek tek listelenerek, yaptıkları paylaşımlar ve daha önce hangi gazetelerde çalıştıkları rapor şeklinde kamuoyuyla paylaşıldı.

SETA’nın gazetecileri fişlemesine basın örgütlerinden tepki geldi.

TGS: SARAY’A YARANMA ÇABANIZ ZAVALLILIK

Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) SETA’nın fişleme raporuna sert tepki gösterdi. Twitter hesabından yapılan açıklamada, “Saray’a yaranma çabanız zavallılık. Sizden korkan sizin gibi olsun” ifadelerini kullandı.

Bir tweet atmaya bile değmezsiniz ama meydanı boş sanmayın diye yazıyoruz:



Saray’a yaranma çabanız zavallılık. Sizden korkan sizin gibi olsun! https://t.co/ydiu5LKj4e — Gazeteciler Sendikası (@TGS_org_tr) July 6, 2019

ÇGD: HUKUKİ HAKLARINI KULLANMAYA DAVET EDİYORUZ

Çağdaş Gazeteciler Derneği, fişlenen gazetecileri SETA’ya dava açmaya çağırarak, “Türkiye’nin yeni ‘medya andıcı’ olarak gördüğümüz bu fişleme belgesini hazırlayan zihniyeti kınıyor, tüm meslektaşlarımızı basın ve kişisel özgürlüklerimize yapılan bu saldırıya karşı durmaya ve hukuki haklarını kullanmaya davet ediyoruz” diye duyurdu.

ÇGD açıklamasında “Gazetecilerin, gazetecilik yapmalarına dahi tahammül edemeyen, tüm gazetecileri belli kalıpta görmeyi hedef edinen, gazetecileri toplumun bir kesimine hedef göstermekten çekinmeyen SETA’nın fişleme belgesi, tarihimizde kara lekelerden biri olarak anılacaktır” denildi.

Türkiye'nin yeni 'medya andıcı' olarak gördüğümüz bu fişleme belgesini hazırlayan zihniyeti kınıyor, tüm meslektaşlarımızı basın ve kişisel özgürlüklerimize yapılan bu saldırıya karşı durmaya ve hukuki haklarını kullanmaya davet ediyoruz. — ÇGD (@cgdgenelmerkez) July 6, 2019

DİSK BASIN-İŞ: GAZETECİLİK YAPMAKTAN VAZGEÇMEYECEĞİZ

Disk Basın-İş tarafından yapılan açıklamadaysa “Kimi zaman üniforma giydiler, kimi zaman sivil kıyafetler, Andıç hazırlamaktan, gazeteciler fişlemekten, tehdit etmekten vazgeçmediler” denildi.

Açıklamada “Bizler de gazetecilik yapmaktan, gerçekleri yazmaktan vazgeçmeyeceğiz” diye duyuruldu.

Kimi zaman üniforma giydiler, kimi zaman sivil kıyafetler, Andıç hazırlamaktan, gazeteciler fişlemekten, tehdit etmekten vazgeçmediler. Bizler de gazetecilik yapmaktan, gerçekleri yazmaktan vazgeçmeyeceğiz. — DİSK Basın-İş (@Disk_Basin_is) July 6, 2019

GÜNEYDOĞU GAZETECİLER CEMİYETİ: ETİK SINIRLARININ DIŞINDA

Güneydoğu Gazeteciler Cemiyeti de konuyla ilgili açıklama yaparak, raporun “etik sınırların dışında” olduğunu ifade etti.

Yapılan açıklama şöyle:

“Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı’nca (SETA) 6 Temmuz 2019 günü ‘Uluslararası Medya Kuruluşlarının Türkiye Uzantıları’ adı altında bir rapor yayımlanmıştır. SETA’nın “rapor” adı altında yayımladığı ve “andıç” belgesini anımsatan bu belge ile bir çok yayın kuruluşu ve meslektaşımız açıkça fişlenmiş, hedef gösterilmiştir. Bu raporla neyin amaçlandığı izaha muhtaç bir durumdur. Raporun satır aralarında meslektaşlarımıza yönelik olumsuz algı yaratılmaya çalışıldığı, yabancı medya kuruluşlarında çalışan gazetecilerin isim isim, çalıştıkları kurumlar, yaşadıkları yerler de açıkça belirtilerek, hedef gösterildiği ve fişlendiği açıktır.

Meslektaşlarımız hakkında etik sınırların dışında, herhangi bir araştırmaya dayanmayan, tamamen sosyal medya hesaplarından alınan ekran görüntüleri ile niyet okuma yöntemiyle hazırlanan bu belge, bir zamanların internet andıcı belgesini anımsatmaktadır.

Daha fazla düşünce özgürlüğü için yargı reformlarının konuşulduğu bir dönemde bu rapor Türkiye demokrasisine, basın ve ifade özgürlüğüne ağır bir darbe niteliğindedir.

Araştırma Vakfı iddiasında olan SETA’nın, gazetecileri fişlemek yerine bu kadar nitelikli gazetecinin neden yabancı medya kurumlarında çalışmak zorunda kaldıklarını veya yabancı medyanın okunma ve izlenme düzeyinin neden bu kadar yüksek olduğunu araştırmasının, toplumumuza daha faydalı olacağını düşünmekteyiz.

Güneydoğu Gazeteciler Cemiyeti olarak; aralarında üyelerimizin de bulunduğu meslektaşlarımız hakkında olumsuz algı yaratan; aralarında TRT’nin de bulunduğu bazı basın kuruluşları hükümete muhalif ve hatta meslektaşlarımızı bazı odaklara hedef göstermekten başka bir maksadı olmayan bu raporun

geri çekilmesi ve raporda ismi geçen gazetecilerden özür dilenmesi gerektiğini düşünmekteyiz.

Belgede ismi geçen meslektaşlarımızın karşılaşacağı herhangi bir olumsuzluğun tüm sorumluluğunun, arkadaşlarımızı fişleyen ve hedef gösteren SETA Vakfı’nda olacağını kamuoyunun bilgilerine sunarız.”