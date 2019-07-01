Başına buyruk olan İran değil, ABD

Derek Davison

İran’ı “yok etmekle” tehdit etmeyi bırakan Trump son zamanlarda “müzakereyi savaşa tercih edeceğini” söylemeye başladı. Savaş yanlısı danışmanlarından İran söylemlerini “yumuşatmalarını” istedi. İran temsilcisi Brian Hooks, Kongre’ye verdiği demeçte yönetimin “azami baskı” amacı güden politikasının çatışmayı değil, müzakereyi hedeflediğini söyledi.

Hatta Trump “İran’ın en iyi dostu” olacağını dahi söyledi. Tabii bunun tek bir koşulu vardı; İran nükleer silah yapmaktan vazgeçecekti. “İran’ın nükleer silahlar edinmesine göz yumamayız” dedi. “Bunu kabul ederlerse, refah içinde yaşayabilir, mutlu olabilirler ve biz de en iyi dostları oluruz. Bu, umarım gerçekleşir.”

Planın işe yaraması için Çin, Rusya ve başlıca AB ülkeleri olmak üzere tüm uluslararası aktörleri kapsaması gerek. Tüm devletlerin ortaklaşa hareket etmesi ve İran’ın taahhütlerini yerine getirdiğini gözlemesi gerek. Anlaşma kapsamlı olmalı ve İran’ın nükleer programının tüm etmenlerini göz önünde bulundurmalı. Karşılığında ise İran’ı mevcut yaptırımlardan kurtarmalı. Bu farazi anlaşma tüm taraflar açısından kazan-kazan anlamına gelecektir, ABD çok istediği nükleerden arınmayı sağlayacaktır ve İran da ekonomisini yerle bir eden yaptırımlardan kurtulacaktır.

Tabii tek bir problem var: bu anlaşma yapıldı bile. Adı, Kapsamlı Ortak Eylem Planı (JCPOA) – ABD, Çin, Fransa, Almanya Rusya ve İngiltere ile İran’ın uzlaşmaya varmasıyla 2015 yılında imzalandı. Trump bu anlaşmayı geçen sene iptal etti ve neticesinde ABD ile İran savaşın eşiğine geldi.

Trump 2016 seçim kampanyası boyunca anlaşmayı yerden yere vurdu, “tarihin en kötü anlaşması” olduğunu söyledi, anlaşmayı sonlandırmanın “ilk önceliği” olacağını söyledi. Diğer yandan, silah kontrolü uzmanları anlaşmanın etkili bir mekanizma olduğunu söylüyorlardı.

2015 yılında yürürlüğe giren JCPOA’nın temel amacı basitti: nükleer programında belli başlı kısıtlamalara sadık kalmayı taahhüt eden İran, sıkı denetimi kabul edecek ve yürürlükteki uluslararası yaptırımlardan kurtulacaktı. İran’ın uranyum zenginleştirme programına kısıtlama getiren anlaşma, İran’ın nükleer silah üretme ihtimalini ortadan kaldırıyordu. En önemlisi de, İran eşi benzeri görülmemiş bir denetim mekanizmasına rıza gösteriyordu ve böylece anlaşmaya uyacağı güvence altına alınıyordu. Denetimi Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı yapacaktı ve yaşanan süreçte İran’ın taahhütlerini yerine getirdiği defalarca ifade edildi.

İşte Trump geçen sene bu anlaşmayı iptal etti. ABD yaptırımlarını tekrar yürürlüğe koydu (ki bu yaptırımlar yalnızca İran’ı değil, İran ile ticaret yapma niyetindeki diğer ülkeleri de kapsıyordu). Böylece Tahran anlaşmaya uymasına rağmen, karşılığında hiçbir kazanım elde edemez oldu. JCPOA’e taraf olan diğer ülkeler İran ticaretini ABD yaptırımlarından korumaya çalıştıysa da, ABD’nin uluslararası finans sistemindeki ağırlığı sebebiyle bu çabalar pek sonuç vermedi.

Trump yönetiminin İran’a yönelik tavrı tutarsız görünebilir, çünkü öyle. Trump, İran’ın nükleer silah geliştirmesine engel olmak istediğini söylüyor fakat tam da bu amaç için tasarlanan uluslararası anlaşmayı yerle bir etti. Danışmanları, ilk anlaşmanın eksiklerini gidermek üzere müzakereler yürütmek istediklerini söylüyorlar. Halbuki bunu yapmak için anlaşmanın ortaya koyduğu imtiyazların yürürlüğe girmesini sağlamaları gerekirdi.

Şimdilerde İranlı liderler ABD’nin diyalog tekliflerini “aldatmaca” olarak nitelendiriyorlar. Hatta Fransa gibi ABD müttefikleri dahi “ABD’nin diyalog peşinde olduğuna dair sinyal alamadıklarını” söylüyor. ABD yönetimi İran’ı yalnızlaştırarak ona karşı koyacak küresel bir koalisyon oluşturmak istediğini söylüyor fakat yaptığı hamleler İran’ı değil, bizzat kendini yalnızlaştırdı ve “başına buyruk” hareket edenin aslında ABD olduğunu gösterdi.

Trump yönetimi yaptırımları araç değil, amaç haline getirdi. Yürürlüğe giren ve bizzat İranlı lider Ayetullah Ali Hamaney’i hedef alan yaptırımlardan sonra İran, “diplomatik yolların tıkandığını” ifade etti.

İran-ABD ilişkilerinde son kırk yıldır değişmeyen tek bir boyut varsa, o da Washington’ın İran’da “rejim değişikliği” peşinde olması. Bu açıdan bakıldığında, ABD yönetiminin gerilimleri azaltacak bir çıkış üretmekteki başarısızlığı kasıtlı olabilir. İran halkını öyle sert cezalandırmak istiyorlar ki, neticesinde rejimi Washington yerine bizzat kendilerinin devireceğini umuyorlar. Bu çabanın işe yaradığını gösteren bir ibare yok. Bu esnada milyonlarca insan acı çekiyor, Pers Körfezi’nde savaş riskleri artıyor. ABD savaş istemediğini söylerken, savaş çıkarmak için elinden geleni yapıyor.

Çeviren: Fatih Kıyman

Kaynak: Jacobin