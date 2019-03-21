21.03.2019
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Basında kara yıl: 2018

CHP milletvekilleri Utku Çakırözer ve Atila Sertel, hazırladıkları raporla, kapatılan yayın kuruluşları, tutuklanan gazeteciler ve iktidar tarafından tehdit edilen medya çalışanlarıyla 2018’in fotoğrafını çekti

BİRGÜN ANKARA BİRGÜN ANKARA

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ön sözü ile gazeteci kökenli milletvekilleri Utku Çakırözer ve Atila Sertel’in hazırladığı 2018 raporu, AKP düzeninin medya üzerinde oluşturduğu baskı iklimini ortaya koydu.

Aynı zamanda yerel basının sorunlarını da gözler önüne seren rapor gün gün medyada yaşananları da özetledi.

KÜME DÜŞTÜK

İfade ve basın özgürlüğünde gelinen noktayı özetleyen raporda Türkiye fotoğrafı net şekilde gözler önüne serildi.

• Freedom House 2018 ve 2019 Dünya Özgürlükler Raporları’nda Türkiye “özgür olmayan ülke” olarak tanımlanmakta. Türkiye listede Irak, Tunus, Mozambik, Burkina Faso, Ukrayna ve Pakistan’ın gerisinde kaldı.

• Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü 2018 Dünya Basın Özgürlüğü sıralamasında Türkiye, 180 ülke arasında 157. sırada. Türkiye 3 yıldır üst üste en fazla gazeteciyi hapse atan ülke konumunda. Türkiye, dünyada en fazla tutuklu gazeteci bulunduran üçüncü ülke.

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• Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nde aleyhinde hak ihlali başvurusu yapılan ve ihlal kararları verilen ikinci ülke Türkiye. Türkiye, ifade özgürlüğünü 2017 yılından sonra 2018 yılında da Avrupa Konseyi ülkeleri içinde en fazla ihlal eden ülke.

BASINA YARGI ABLUKASI

Raporda Türkiye’de basına uygulanan baskıda yargının önemli bir işlev gördüğü ifade edilirken, adeta suç üretildiği vurgusu yapılarak “Türkiye’de gazeteciler tamamen gazetecilik faaliyeti olan düşünceleri, haberleri, yorumları nedeniyle terör örgütü üyeliği, örgüt propagandası, Cumhurbaşkanı’na hakaret gibi suçlamalarla karşı karşıya kaldı. Gazeteciler çeşitli gerekçelerle soruşturulmakta, gözaltına alınmakta, tazminatlara mahkûm edilmekte ve hatta tutuklanarak, hapis cezalarına çarptırılmaktadır” denildi.

Raporda incelenen diğer başlıklar şöyle:

HEDEF GÖSTERİLİYORLAR: Türkiye’de gazeteciler ve basın kuruluşları sadece kapatma ve yargı soruşturmaları ile karşı karşıya değil. Neredeyse her gün Cumhurbaşkanı’nın, bakanların, iktidar sözcülerinin ve iktidarın destekçisi partinin sözcülerinin tehditleri, hedef göstermeleri, RTÜK ve yargıya talimatları ile karşı karşıyalar.

4 BİN GAZETECİ İŞSİZ: Medyanın büyük çoğunluğu iktidarın kontrolünde. Medyada tekelleşmeden, el değiştirmelerden ve ekonomik baskılardan mağdur olan kesim ise işsiz kalan gazeteciler.

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TGS verilerine göre medya sektöründeki işsizlik yüzde 30 rakamlarına ulaştı.

İNTERNET HABERCİLİĞİ DE YASAKLI: Kısıtlamalar, baskılar ve yasaklardan sadece yazılı ve görsel basın değil dijital haber platformları da payını aldı. RTÜK’e sadece radyo ve televizyonlar değil, internet üzerinden yapılan sesli ve görüntülü yayınları denetleme yetkisi de verildi.

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