Başka Salda Gölü yok: Vazgeçin

BARAN DÖNER

Burdur’un doğal güzelliklerinden olan ve uzmanların ‘ayakkabıyla bile basılmaması gereken bir yer’ olarak nitelediği Salda Gölü’ne millet bahçesi ısrarı bitmiyor. Mahkemenin iptal kararına rağmen planlanan millet bahçesi için 31 Temmuz’da ihale yapılacak. Salda ile ilgili yürüttüğü bilimsel çalışmalarla tanınan akademisyen Erol Kesici, “Ben oraya 30 yılımı verdim fakat anlatamadım. Salda çok hassas bir göl. 2-3 milyon yıllık gölü 10 senede kaybederiz. Yol yakınken vazgeçin” dedi.

Gölet tahrip etmişti

Burdur’un Yeşilova ilçesindeki turkuaz suyu ve beyaz sahiliyle Türkiye’nin Maldivleri olarak adlandırılan Salda Gölü’ne yapılacak olan Millet Bahçesi’nin ihalesi 31 Temmuz’da gerçekleştirilecek. Duruma tepki gösteren Türkiye Tabiatını Koruma Derneği Bilim Danışmanı ve emekli akademisyen Erol Kesici, gölet ve barajla gölün zaten tahribata uğratıldığını söyledi. Salda’nın 2-3 milyon yıl önce oluştuğunu hatırlatan Kesici, sözlerini şöyle sürdürdü, “Dünya’da başka bir Salda yok. Pamukkale travertenleri nasıl korunuyorsa buraya da aynı özen gösterilmeli. Biz de kalkıp TOKİ’de ihaleye çıkarıyoruz. Göl öldü demektir. TOKİ’ye teslim edilen her yer yok oluyor.”

Salda’nın uluslararası bir öneminin de olduğunu vurgulayan Kesici, bu yönüyle gölü “dünya bahçesi” olarak adlandırdı. Gölün içerinde sadece 10 çeşit mikroskobik canlı türü ile ‘Salda Balığı’ isimli endemik bir türün yaşadığını kaydeden Kesici, sözlerini şöyle sonlandırdı, “Göle ulaşan kaynaklar üzerinde çok büyük bir kirlilik baskısı var. Göl çok yönlü tehdit altında. Ben oraya 30 yılımı verdim fakat anlatamadım. Pamukkale’de nasıl hata yapıldığını hatırlasınlar. Zamanında gelip bastılar, mangal yaktılar her türlü zararı verdiler. Şimdi girerken pantolon paçalarını bile sıvattırıyorlar. Tekrar ediyorum başka Salda yok. Bize kulak versinler. Biz bilim insanları olarak buraya millet bahçesi yapılmasını istemiyoruz. Bu sözümüz tarihe not düşülsün.”