Başkanlık makamlarına tasfiye: Bayraklı’daki ‘gereksiz’ makam odaları hizmete açıldı

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, dış birimlerdeki başkanlık makamlarını tasfiye etti. Ana bina dışındaki birimlerde bulunan ve gereksiz olduğu düşünülen makam odaları artık belediye hizmetleri için kullanılacak.

Bayraklı Belediyesinde önceki dönemden kalma 3 başkanlık makamı gereksiz olduğu gerekçesiyle kapatıldı. Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal’ın talimatı üzerine harekete geçen ekipler İhsan Alyanak Kültür Merkezindeki makam odasını kapatarak eşyalarını AR-GE Müdürlüğüne devretti.

Kreşe dönüştürülecek olan Çamkıran hizmet binasındaki başkanlık ve başkan yardımcılığı makamları da kreş yöneticileri ve öğretmenlerin kullanımına tahsis edilecek. Bu kapsamda Bayraklı Belediye Başkan Yardımcısı Yıldırım Ayaz, Çamkıran’dan Doğançay Fen İşleri binasına taşındı. Ayaz, eski Belediye Başkanı Hasan Karabağ’ın o dönemdeki Belediye Başkanı Yardımcısı olan ve yeni dönemde görevden alınan damadı Gökalp Işın’ın odasını kullanacak.

BAŞKANLIK MAKAMI ‘SEMT MERKEZİ VE KÜTÜPHANE’ OLDU

Öte yandan Başkan Sandal, Şehit Ümit Boz Spor Tesisindeki başkanlık makamının da bölgenin ihtiyacı olan semt merkezi ve donanımlı bir kütüphaneye dönüştürülerek, kullanıma açılmasını istedi. Kısa sürede hazırlanan kütüphaneden öğrenciler faydalanmaya başlarken, yeni semt merkezinde ayrıca belediye bünyesinde çeşitli kurslar da düzenlenecek.