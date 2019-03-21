Başkaya yargılanıyor: Başkalarını korkutmayı amaçlıyorlar

Yazar Fikret Başkaya, kurucusu olduğu Özgür Üniversite’nin internet sitesinde yaklaşık iki buçuk yıl önce yayınlanan “Asıl Terör Devlet Terörüdür” başlıklı yazısı nedeniyle, “terör örgütü propagandası” suçlamasıyla hakim karşısına çıktı.

Ankara 21’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde başlayan yargılamanın ilk duruşmasında, iddialara konu yazının bir örgüt propagandası niteliğinde olmadığını ve ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini dile getiren Başkaya, “Birilerini düşüncelerinden dolayı cezalandırmak, başkalarını korkutmayı amaçlar” dedi.

“SAVCININ MARİFETİ”

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İlgili yazının “teröre karşı” yazılmış bir yazı olduğunu vurgulayan Başkaya, “Özgür Üniversite internet sayfasında yayımlanan yazım teröre karşı yazılmış, terörü lanetleyen bir yazıdır. Bu yazıda terör örgütü propagandası keşfetmek savcının marifeti olsa gerek. İddianamenin asgari tutarlılığı yok. Mahkemenizi oyalamaktadır. Suçun oluşması için gerekli eylemler burada yoktur. Benim yazımın herhangi bir yerinde bir örgütü meşru gösteren ya da öven bir ifade yoktur” diye konuştu.

“KOPYALA YAPIŞTIR İDDİANAMELER ALIŞKANLIK OLDU”

Başkaya’nın avukatı Levent Kanat da suçlamanın kabul edilemez olduğunu vurgulayarak, “Bir sayfalık yazı için hazırlanan 50 sayfalık iddianamede savcı öncelikle propagandasının yapıldığını iddia ettiği terör örgütünü kuruluşundan itibaren anlatıyor ve isnat edilen suçla ilgili yasal düzenlemeleri sayıyor. Kopyala yapıştır iddianameler artık alışkanlık haline geldi” dedi.

Başkaya’nın soruşturmanın ardından gözaltına alındığını hatırlatan avukat Kanat, gözaltı işleminin propagandadan değil, örgüt üyeliği suçlamasından yapıldığını ifade ederek, “Savcı bu yazıyı anlamamış. Yazıda Fransa, ABD, İsrail örnekleri de var. Sadece Türkiye örneklerini seçmiş. İddia makamının kendi öznel ve siyasal anlayışları ile bu yazıyı değerlendirmesi hukuka aykırıdır. Düşünce özgürlüğünün korunması hukukun zorunluluğudur. Bu dava ile hukuk devleti ciddi bir yara almıştır. Mahkemenizden bu iddianamenin iade edilmesini beklerdik. Müvekkilimin beraatını talep ediyorum” dedi.

10 EYLÜL’E ERTELENDİ

Başkaya’nın avukatlarının savunmasının ardından duruşma savcısının mütalaa için süre talebini değerlendiren mahkeme heyeti, davayı 10 Eylül’e erteledi.