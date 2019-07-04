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04.07.2019
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Başkentte ağaç metronun girişine devrildi: 3 yaralı

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Fotoğraf: DHA

Ankara’nın Çankaya ilçesinde, akşam saatlerinde etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle devrilen ağacın altında kalan 3 kişi yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Kızılay metrosu civarında meydana geldi. Büyükşehir Belediyesine ait işçilerin çalıştığı Sakarya Caddesi üzerindeki alanda, şiddetli rüzgar nedeniyle bir ağaç devrildi.

Bu sırada olay yerinde bulunan 3 kişi, devrilen ağacın altında kaldı.

Çevredekilerin yardımıyla yaralılar bulundukları yerden çıkartıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları çevredeki hastanelere kaldırdı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi ekipleri, devrilen ağacı bulunduğu yerden kaldırıldı.

Kaynak:DHA

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