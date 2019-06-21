25.1 C
Istanbul
22.06.2019
Anasayfa SPOR Basketbol Süper Ligi'nde Anadolu Efes şampiyon oldu

Basketbol Süper Ligi’nde Anadolu Efes şampiyon oldu

birgun.net birgun.net

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off final serisi 7’nci ve son maçında Anadolu Efes, kendi sahasında Fenerbahçe Beko’yu 89-74 mağlup ederek seride durumu 4-3’e getirdi ve 10 yıllık aranın ardından şampiyonluğa ulaştı. Anadolu Efes bu şampiyonlukla birlikte Türkiye liglerinde 14’üncü kez şampiyon oldu.

Sinan Erdem Spor Salonu’nda oynanan müsabakaya Anadolu Efes; Larkin, Micic, Simon, Moerman ve Dunston beşiyle başladı. Fenerbahçe Beko ise parkeye; Sloukas, Ali Muhammed, Melih Mahmutoğlu, Kalinic ve Melli beşiyle çıktı.

Karşılaşmanın ilk sayıları, Melli’nin serbest atış çizgisinden bulduğu 2/2 isabet ile geldi. Anadolu Efes, ilk 5 dakikalık bölümü Larkin’in 7 sayılık performansıyla 11-8 üstün geçti. Periyodun kalan bölümünde hücumda istediği pozisyonları bulan Fenerbahçe Beko, Larkin’in 13 sayılık performansına rağmen çeyreği 23-21 önde kapattı.

İkinci periyot, Guduric’in üç sayılık isabeti ile başladı. Hücumda vites yükselten Anadolu Efes, 15’inci dakikayı 35-31 önde geçmeyi başardı. Anadolu Efes, Micic ve Larkin’in iyi oyunuyla hücumda sayılar üretmeye devam etti. Ev sahibi ekip, ilk periyotta Dunston’ın 3 faulü bulması nedeniyle ikinci periyotta yıldız oyuncudan yararlanamamasına rağmen soyunma odasına 7 sayı farkla 44-37 önde gitti.

Üçüncü periyot, Sertaç Şanlı’nın basketiyle başladı. Sertaç ve Larkin’in sayılarıyla hücumda ritim bulan Anadolu Efes, 21’inci dakikada farkı 10’a yükseltti: 51-41. İki takımın karşılıklı basketleriyle devam eden bölümün ardından, 26’ncı dakikadaki TV molasına Efes 60-51 üstün girdi. Periyodun sonuna kadar hücumdaki etkili oyununu sürdüren Efes, maçın final bölümüne 11 sayı farkla önde gitti: 69-58.

Final periyodunun ilk basketi, Moerman’ın üçlüğü ile geldi. Fenerbahçe Beko, boş atışlardan istediği sayıları üretemezken, Efes hücumdaki verimliliğini sürdürdü ve 33’üncü dakikayı 14 sayı farkla üstün geçti: 74-60. Mücadelenin kalan bölümünde Fenerbahçe Beko farkı kapatmayı başaramadı ve Anadolu Efes parkeden 89-74 galip ayrılarak şampiyonluğa ulaştı.

İlginizi çekebilir:  Değişim doğru lider ister

BİRGÜN TV'Yİ YOUTUBE'DA TAKİP EDİN

10,776AbonelerABONE OL
- Reklam -

SON HABERLER

Meteorolojiden 11 il için kuvvetli yağış uyarısı

birgun.net -
Konya, Karaman, Niğde, Aksaray, Nevşehir, Kayseri, Kırşehir, Samsun çevreleriyle Ankara'nın güneyi, Kırıkkale...
Devamını Oku

Bir yoksullaştırma hikâyesi: 30 bin TL gelirden çocuğa düşen 300 TL

birgun.net -
Sosyal medyada Nafaka Hikâyeleri hesabı üzerinden kadınlar nafaka deneyimlerini anlatıyor.
Devamını Oku

Efes’ten tarihi şampiyonluk

birgun.net -
YUNİS ALAÇAMBasketbol Süper Ligi final serisi yedinci...
Devamını Oku

Mind Shifter: Müzik bizi hayata bağlıyor

birgun.net -
DEREN GÜLSEVERBu yıl 15.’si Birlikte Güzel desteğiyle...
Devamını Oku

Öcalan etkisi?

L. DOĞAN TILIÇ -
Güler misiniz ağlar mı; bütün işaretler İmamoğlu’nun kazanmakta olduğunu gösterdiği için olsa...
Devamını Oku

Beyaz Karga: Besle kargayı

CÜNEYT CEBENOYAN -
Beyaz Karga filmi Sovyet balet Rudolf Nureyev'in hayatını konu alıyor. Rudolf Nureyev’e...
Devamını Oku

Dere yataklarındaki yapılaşma facialara davetiye çıkarıyor

birgun.net -
KARDELEN TATARTrabzon Araklı’da meydana gelen sel ve...
Devamını Oku

‘Fasulyemiz çürüdü, kuyularımız kurudu’

BİRGÜN İZMİR -
BERKAY SAĞOLUşak’ın Sivaslı ilçesine bağlı Pınarbaşı beldesinde...
Devamını Oku

Ormansızlaşma artıyor

HABER MERKEZİ -
Dilek YeğinBartın Üniversitesi Orman Mühendisliği öğretim üyeleri...
Devamını Oku

Kepenkler “bir daha açılmamak üzere” kapanıyor

HÜSEYİN ŞİMŞEK -
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Mayıs ayına ilişkin açılan-kapanan iş yeri...
Devamını Oku

Sonraki haber

© BirGün Gazetesi