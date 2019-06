Batı sınırlara ne zaman saygı duydu?

Suketu Mehta

Amerika Birleşik Devletleri’nin, Afrika-Amerikalı yurttaşlarına kölecilikten ötürü tazminat borcu var mıdır sorusu bu günlerde çokça tartışılıyor. Evet, vardır. Fakat ABD ve Avrupa’nın ödemesi gereken faturayı çok daha kabarık hale getiren bir konu var: kolonyal maceraları, dayattıkları savaşlar, adaletsizlik üzerine inşa ettikleri dünya düzeni, atmosfere yaydıkları karbon yüzünden diğer ülkelere borçlular.

Alacaklı ülkelerin talep ettiği, Hindistan’a ya da Nijerya’ya her sene çuvallarca altın gönderilmesi gibi bir şey değil. İnsanlar adalet istiyor; zengin ülkelerin sınırlarının ticari mallara ve insanlara açılmasını istiyorlar –yani hem Hint kumaşlarına, hem Nijeryalı doktorlara. Yer değiştirmek isteyen insanlar bir bakıma ‘tazminat olarak’ göç talep ediyor. Bugün 250 milyon insan yaşamını ‘göçmen’ olarak sürdürüyor. Yer değiştiriyorlar çünkü zengin ülkeler yoksul ülkelerin geleceğini çaldı. Gerek Amerika’nın hukuksuz savaşlarından kaçan Iraklılar ve Suriyeliler, gerek eski kolonicilerinin ülkelerinde iş bulmaya çalışan Afrikalılar, gerek onlara silah satan ve uyuşturucularını satın alan ülkeye girmeye çalışan Guatemalalılar ya da Honduraslılar olsun… Buraya geliyorlar çünkü biz oradaydık.

Sebep olunan ölümler…

Bu insanlardan ‘sınırlarımıza saygı göstermelerini’ istemeden önce kendimize şu soruyu sormalıyız: Batı dünyası kimin sınırına, ne zaman saygı gösterdi ki? Göçmenlerin büyük çoğunluğu yoksul ülkelerden daha ‘az yoksul’ ülkelere göç ediyor, zengin ülkelere değil. Eğer göç kotalarımız olacaksa, bunun ölçütü bir ülkenin diğer ülkeyi ne kadar harap ettiği olmalıdır. İngilizlerin Hintliler ve Nijeryalılar için kotası olmalı; Fransa’nın Malililer ve Tunuslular için; Belçika’nın ise bolca Kongolu için. Geldiklerinde ise ailelerini getirme, burada kalma hakları olmalı. Yani savaş sonrası dönemdeki işgücü ihtiyacını karşılamak için çağırılan ve sömürü ihtiyacı ortadan kalktıktan sonra gitmeleri istenen ‘misafir işçiler’ gibi değil. Amerika’nın listesinin üst sıralarında Dominik Cumhuriyeti olmalı; ABD, diktatör Rafael Truillo’yu otuz yıl iktidarda tutmuştu. Tabii Irak da listede; ABD’nin dayattığı savaş 600 bin can aldı. Adil olacaksak şimdi ülkeye 600 bin Iraklı almalıyız. Sebep olduğumuz her ölüm için, başka birine yeni bir yaşam şansı vermeliyiz. Avrupalılar 12 milyon kadar Afrikalıyı köleleştirdi ve Atlantik okyanusunun diğer ucuna taşıdı. 12 milyon Afrikalı, atalarının çektiği çileler ile zenginleşen ülkelerde yaşamayı hak etmiyor mu? Bu, her iki taraf için de faydalı olacaktır; halen köleciliğin acılarını yaşayan Afrikalılar da, tekrar Afrikalıların emeğinden istifade edecek ev sahibi ülke de –tabii bu sefer büyük çileler olmaksızın ve adil maaşlar kazanarak çalışacaklar. Doğayı kirleten endüstrilere karbon vergisi uyguladığımız gibi, sera gazı yayarak zenginleşen ülkelerin bir ‘göç vergisi’ de olmalı. Atmosferdeki fazla karbonun üçte biri ABD kaynaklı; Avrupa’nın katkısı da dörtte bir. Kasırgalardan ve kuraklıklardan kaçan yüz milyonlarca insanın bu yüzyıl bitmeden yeni bir ev bulması gerekecek. ABD bu insanların üçte birini almalı, dörtte birini ise Avrupa almalı. Böyle bir durumda Batı’nın önüne gelecek fatura devasa olacaktır, fakat bunu seve seve ödemeliyiz. Göç olmasaydı, ABD’nin 1990-2014 yılları arasındaki büyüme ortalaması yüzde 15 daha düşük olurdu; İngiltere’ninki ise yüzde 20 daha düşük olurdu. Göçmenler ABD nüfusunun yüzde 14’ünü oluşturuyor. Bu insanlar yeni işletmelerin dörtte birini kurdular ve 2000 yılından bu yana kimya, fizik ve tıp alanında Nobel ödüllerinin üçte birini topladılar. Göçmenler dünya nüfusunun yüzde 3’ünü oluşturuyorlar fakat küresel üretimin yüzde 9’unu sırtlıyorlar. Ödedikleri vergiler zengin ülkelerin emekli sandıklarını ayakta tutuyor, çünkü bu ülkeler kendi kendilerine yeterince genç nüfus üretemiyor.

Yağmaladıkları ülkelerden geldiler

Dünyanın en yoksul insanlarına yardım etmek istiyorsanız bunu yapmanın en kolay yolu göçün önünde duran duvarları yıkmaktır. Göçmenler geçen sene ülkelerine 689 milyar dolar para yolladılar. Tüm gümrük sınırlamalarını kaldırsak elde edeceğimiz kazanım bunun üçte biri; bu devletlere yapmakta olduğumuz yardımların tamamı, bu rakamın dörtte biri ve ekonomilere destek amaçlı silinen borçlar ise yüzde biri. Zengin ülkeler yağmaladıkları ülkelerden gelenlerin tümünü kabul etmeye mecbur mu? Açık kapı politikalarına karşı ciddi savlar var. Örneğin, ABD’nin yoksul ülkeler için bir cankurtaran salı olduğu ve bir anda çok fazla insan alınırsa salın batacağı söyleniyor. Mülksüzleştirdiğimiz insanlara tazminat borcumuz varsa bile, bunu nakit ödeme şeklinde yapabiliriz ya da bu insanların üçüncü ülkelere yerleştirilmelerini sağlayabiliriz deniyor. Diğer yandan, göçmen kabul eden ülkelerin uzun vadede ekonomik güçlükler çektiklerini gösteren ciddi bir sav yok. Kitlesel göç yaşadığımız dönemde Avrupa nüfusunun dörtte biri ABD’ye göç etti, böylelikle ABD refah ve güç açısından Avrupa’nın tahtına oturdu. Sınırları ortadan kaldıracak olsak önce kitlesel hareketlere şahit olduğumuz bir ‘spazm’ evresi yaşarız. Sonrasında ise göç rakamlarının düştüğüne şahit oluruz çünkü para ve mutluluğun yerkürede eşit dağıldığını görürüz. Böylece insanlar evinde kalmayı tercih eder.

Diktatörleri beslediler

‘Göç vergisi’ ödemek istemeyen zengin ülkeler diktatörleri desteklemeyi bırakır, vahşi ve gereksiz savaşları körüklemekten sakınır, yoksul ülkelerin yeraltı kaynaklarını sömüren çokuluslu şirketleri dizginlemek için çabalar ve küresel ticareti daha adil koşullarda yönetir. Aksi takdirde yıkıma uğratılan ülkenin ‘göç vergisi’ can yakıcı olacaktır. Amerikan göç politikası açısından neyi ‘iyi’ saydığımızı, Amerika’nın politikaları neticesinde kaderleri değişen insanlar açısından ‘adil ve ahlaki’ olandan ayrı tutmalıyız. Liyakat sahibi Hintlileri ülkeye almak, eğitimsiz Latin Amerikalıları ise ülke dışında tutmak ekonomik açıdan mantıklı olabilir. Fakat Amerika’nın bu insanlara bir borcu var ve sınır kapılarını güneyli komşularına açmak zorunda. Tarih, olup bitmiş olaylar dizisidir ve değiştirilemez; bunun yanı sıra tarihin yazımına şu an da tanıklık ediyoruz. Dikkatimizi vermeliyiz. Faturayı ödemeliyiz

Çeviren: Fatih Kıyman

Kaynak: The New York Times