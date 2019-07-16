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16.07.2019
Anasayfa ÖZEL Batık kredilerde şok artış

Batık kredilerde şok artış

AKP iktidarının Eximbank aracılığıyla kullandırdığı kredilerin kamuya yükü her geçen yıl artıyor. 2002 yılında 29 milyon TL olan ‘batık kredi’ miktarı 2019’da 294 milyon TL’ye ulaştı. ‘Gözetim altında’ olan kredi miktarı ise 2 milyar 160 milyon TL olarak açıklandı

HÜSEYİN ŞİMŞEK HÜSEYİN ŞİMŞEK
Eximbank’ın kullandırdığı kredilerin bir kısmı geri ödenemeyerek battı. İmalat sanayinin batık kredi tutarı 1 yılda 2 katına fırladı.

İktidarın özellikle seçim dönemlerinde “müjdelerle” açıkladığı kredilerin kamu bankaları üzerindeki yükü büyüyor.

Ticaret Bakanlığı’nın verilerine göre, 2002 yılından bu yana Eximbank’tan tüm sektörlere verilen krediler arasından “batık kredi”ye dönüşenlerin tutarı yaklaşık 300 milyon TL olurken “donuk alacak” tutarı ise 480 milyon 648 bin TL oldu.

CHP İzmir Milletvekili Kamil Okyay Sındır, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’ın yanıtlaması istemiyle hazırladığı soru önergesinde, kamu bankalarının 2002 yılından bu yana sektörlere göre kullandırdığı kredi miktarını ve ödeme durumlarını sordu. Pekcan’ın yanıtı, futbol kulüplerine ve yandaş yayın organlarına kamu kaynakları ile kredi kullandıran iktidarın, birçok sektörde verdiği kredileri geri almakta zorlandığını ortaya koydu.

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Eximbank’ın donuk ve batık alacaklara ilişkin verileri de paylaşan Pekcan’ın yanıtına göre, 2002 yılında 32 milyon TL olan donuk alacak kalemi, 2019 yılında 480 milyon TL’ye yükseldi. 2002 yılında 29 milyon TL olan batık kredi miktarı ise on katı artışla 2019 yılında 294 milyon TL’ye ulaştı. Toptan ve perakende sektöründe toplam batık kredi miktarı 46 milyon 119 TL, inşaat sektöründeki batık kredi miktarı 66 bin TL olurken imalat sektöründeki batık kredi miktarı ise 248 milyon 380 bin TL olarak açıklandı.

ALTI AYDA 126 MİLYONLUK ARTIŞ

İmalat sektöründeki batık kredilerde 2019’da yaşanan artış dikkati çekti. 2002 yılında 6 milyon TL iken 2018 yılında toplamda 121 milyon TL’ye ulaşan imalat sektörü batık kredi tutarı, 2019’un altı ayında 126 milyon TL arttı.

2 MİLYAR GÖZETİM ALTINDA

Yanıtta geri ödemelerinde aksama olduğu için “yakın gözetim altına alınan kredi tutarları” da yer aldı. Eximbank’tan şirketler ile KOBİ’lere aktarılan ve “yakın gözetim altında” olan toplam kredi tutarı 2 milyar 160 milyon TL oldu.

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