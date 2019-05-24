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24.05.2019
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Batur’dan Honaz’a destek ziyareti

BİRGÜN İZMİR BİRGÜN İZMİR

Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, CHP’li Belediye Başkan Adayı Yüksel Kepenek’e destek vermek amacıyla 2 Haziran’da seçimlerin yenileneceği Honaz’a gitti. Kepenek’in seçim ofisinin önünde yurttaşlarla buluşan Başkan Batur, Honaz halkından Kepenek için destek istedi.

Babasının Denizlili olduğunu söyleyen Batur ise “Bundan sonra Honaz’da yapılacak her türlü çalışmada Konak Belediyesi olarak biz de Honaz’ın yanında olacağız” dedi. Kepenek’ten, 2 Haziran’da seçim sonrası mazbatasını aldıktan sonra ilk meclis toplantısında Konak Belediyesi ile Honaz Belediyesi arasında Kardeş Belediye kararının alınmasını beklediğini söyledi.

Türkiye yarınlarının daha güzel olması için geçen yolun yerel seçimler olduğunu söyleyen Batur, bu seçimlerde çok büyük başarı elde ettiklerine dikkat çekti. Batur, “62 yıl sonra belediyeyi kazanacağız. Bundan sonra Honaz’da yapılacak her türlü çalışmada başkanımızın yanındayız. Birlikte güzel işler yapacağız. Her şey güzel olacak” diyerek herkesi göreve ve destek olmaya davet etti.

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Yüksel Kepenek ise Başkan Batur’un Denizli ile akrabalığı olmasının yanı sıra gönül birlikteliği olduğunu dile getirdi. Kepenek, “Bize gelen her türlü destek bizim heyecanımızı, inanmışlığımızı biraz daha arttırıyor. Biz bu seçimi onların da desteği ile yüzde yüz alacağız, çünkü çocuklarımıza söz verdik” dedi.

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