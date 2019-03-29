Aylık sokak-edebiyat dergisi Bavul Dergi, 43. sayısıyla raflardaki yerini aldı.

Bu ay Nazım Hikmet ve Vera Tulyakova’yı kapağına taşıyan dergide Emre Kongar, ‘Aşka aşık bir komünist şair: Nazım Hikmet’ başlıklı yazısıyla Nazım Hikmet’i anlattı. Şair Ataol Behramoğlu ise ‘Nazım’ın aşk şiirleri’ni yazdı.

Birbirinden değerli yazı ve yazarlarla okurunun karşısına çıkan dergide Zülfü Livaneli, Ataol Behramoğlu, Şükrü Erbaş, Ercan Kesal, Nazan Kesal, Gökhan Horzum, İsmail Saymaz, Şermin Yaşar, Ali Murat İrat, Zehra Çelenk, Nevşin Mengü, İrfan Değirmenci, Otisabi, Ayşen Şahin Aksakal, Emre Kongar, Haydar Ergülen, Evrim Kuran, Selen Baranoğlu, Alpay Erdem, Esin İris, Önder Abay gibi isimler yer alıyor.

Bavul Dergi’ye gazete-dergi bayilerinden ve www.bavuldukkan.com adresinden ulaşılabilir.