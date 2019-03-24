10.7 C
Istanbul
24.03.2019
Anasayfa SİYASET "Bay Kemal konuşacak tabii. İşçinin, çiftçinin, esnafın, tüccarın derdini kim dile getirecek?"

“Bay Kemal konuşacak tabii. İşçinin, çiftçinin, esnafın, tüccarın derdini kim dile getirecek?”

birgun.net birgun.net
Fotoğraf: AA

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Nerede bir mazlum varsa bu kardeşiniz o mazlumun yanında olacaktır. Ben bunu söyleyince beyefendi rahatsız oluyor. ‘Bay Kemal konuşuyor.’ diyor. Bay Kemal konuşacak tabii. İşçinin, çiftçinin, esnafın, tüccarın derdini kim dile getirecek? Bunları birinin dile getirmesi lazım. Vatandaşın dünya kadar derdi var.” dedi.

Kılıçdaroğlu, partisinin Çekmeköy Madenler Meydanı’nda düzenlediği mitingde vatandaşlara hitap etti. 

Belediyelerde sosyal adaletin sağlanacağını dile getiren Kılıçdaroğlu, “Bütçe görüşmelerinde dedim ki asgari ücret net 2 bin 200 lira olacak. Yapmadılar. 2 bin 20 lira yaptılar. Bizim bütün belediyelerimizde asgari ücret net 2 bin 200 lira. İnşallah, Allah izin verir sizler de takdir ederseniz, Seyfettin Başkanı 1 Nisan’da başkanlık koltuğuna oturtacağız. Güzel bir şey yapacak. 1 Nisan’dan itibaren Çekmeköy Belediyesinde asgari ücretle çalışanların maaşı 2 bin 20 lira değil 2 bin 200 lira olacak. İkinci söz. Biz kimsenin aşıyla işiyle uğraşmayız. İsteriz ki herkesin işi ve aşı olsun. Dolayısıyla asgari ücreti 2 bin 200 lira yapacak. Ama hiçbir işçinin işine son vermeyecek. Herkesi kucaklayacak.” diye konuştu.

İlginizi çekebilir:  İDO seferlerine 'Cumhur İttifakı mitingi' ayarı

Kılıçdaroğlu, ülkede 8 milyon vatandaşın işsiz olduğunu belirterek, son bir yılda 1 milyon 11 bin kişinin de işten ayrıldığını söyledi.

İşsizlik ve yoksulluk konusunda konuştuğu sürece kendisinin eleştirildiğini anlatan Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

“Bu kardeşiniz hiç kimsenin önünde diz çökmez. Ben onun gibi değilim. Trump telefon edecek papazı serbest bırakacaksın. Biz o numaraları yer miyiz? Her yerde onurumuzla ve gururumuzla duracağız. Asla diz çökmeyeceğiz. Zulme asla alet olmayacağız. Nerede bir mazlum varsa bu kardeşiniz o mazlumun yanında olacaktır. Ben bunu söyleyince beyefendi rahatsız oluyor. ‘Bay Kemal konuşuyor.’ diyor. Bay Kemal konuşacak tabii. İşçinin, çiftçinin, esnafın, tüccarın derdini kim dile getirecek? Bunları birinin dile getirmesi lazım. Vatandaşın dünya kadar derdi var.”

Kılıçdaroğlu, Türkiye’de herkesin huzur içerisinde yaşamasını temenni ettiğini vurgulayarak, “Bu güzel ülkede beraber yaşamak istiyoruz. Varsa sorunlarımızı birlikte çözmek istiyoruz. Siyasetin görevi budur.” dedi.

Mitingde CHP’nin Çekmeköy Belediye Başkan Adayı Seyfettin Yıldırım da konuşma yaptı.

KaynakAA
- Reklam -

SON HABERLER

“Bay Kemal konuşacak tabii. İşçinin, çiftçinin, esnafın, tüccarın derdini kim dile getirecek?”

birgun.net -
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Nerede bir mazlum varsa bu kardeşiniz o...
Devamını Oku

Kupa Voley’de şampiyon Eczacıbaşı VitrA

birgun.net -
Voleybolda AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley finalinde Eczacıbaşı VitrA, Fenerbahçe Opet'i 3-1...
Devamını Oku

CHP’den Demirören’e tepki: Amiral battı

birgun.net -
CHP İzmir ve İstanbul İl Gençlik Kolları, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na haberleri...
Devamını Oku

Ağrı’da okullara kar tatili

birgun.net -
Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitim kapsamındaki okullarda eğitime...
Devamını Oku

Norveç’de batma tehlikesi geçiren gemi limana yanaştırıldı

birgun.net -
Norveç'ın batı kıyısı açıklarında arıza yapan Viking Sky adlı turist gemisi, motorlarının...
Devamını Oku

“Sandıklara sahip çıkamamanın hiçbir mazereti olmayacaktır”

birgun.net -
"Millet İttifakı Seçim Güvenliği Toplantısı", CHP'li ve İYİ Parti'lilerin katılımıyla Ankara Spor Salonu'nda...
Devamını Oku

Bakan Soylu’nun yardımcısı: Memlekette korku salmak isteyenler, düşün yakamızdan

birgun.net -
Şırnak Valiliği ile Çocuk Oyunları ve Spor Kulüpleri Federasyon Başkanlığınca düzenlenen "Geleneksel...
Devamını Oku

Çavuşoğlu, seçim çalışmasında konuştu: “HDP’li adaylar yüzde 100 PKK’lıdır”

birgun.net -
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 'cumhur ittifakı'nın seçim çalışmaları ve çeşitli ziyaretlerde bulunmak...
Devamını Oku

Ankara’da Newroz coşkuyla kutlandı

birgun.net -
Emek ve Demokrasi Güçleri öncülüğünde “Newroz coşkusuyla faşizme karşı birlikte mücadeleye” sloganıyla...
Devamını Oku

Fatih Portakal: Bir araştırma oranı geldi, çok heyecanlı bir pazar akşamı yaşayacağız

birgun.net -
FOX Ana Haber sunucusu Fatih Portakal, kendisine ulaşan bir araştırma sonucuyla ilgili...
Devamını Oku
© BirGün Gazetesi