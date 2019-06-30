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30.06.2019
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Bayburt Belediyesince kaldırılan Atatürk heykeli, eski yerinde

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Bayburt Belediyesince yürütülen otopark ve Saray Bahçesi projesi kapsamında yapılan düzenleme çalışmaları sırasında kaldırılan Atatürk heykeli, eski yerine konuldu.

Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, yaptığı yazılı açıklamada, Kasım 2018’de, meydan düzenleme çalışmaları nedeniyle Atatürk heykelinin kaldırılması üzerine sosyal medyada farklı ifadeler kullanıldığını belirtti.

Düzenleme yapılan alanda çalışmaların son aşamaya geldiğini ifade eden Pekmezci, şunları söyledi:

“Bayburt halkı tarihin her döneminde milli ve manevi duygularla kahramanlık destanı yazmış bir neslin çocuklarıdır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün anıtı uygun bir alanda saklanmış ve tekrar ona layık şekilde düzenleme yapılarak yerine konulmaktadır. Bayburt halkı, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusuna her zaman saygı duymuş, onun yaptıklarıyla her zaman gurur duymuştur.”

Pekmezci, çalışmaların söz konusu alanda 20 gün sonra bitirilmesinin planlandığını da belirtti.

Kaynak:AA

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