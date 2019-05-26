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27.05.2019
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Bayraklı Belediyesi’nden işsizliğe karşı TÜSİAD ile işbirliği

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Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Başkanı Simone Kaslowski ile görüşerek, Bayraklı’da işsizliğe çözüm bulmak için önemli bir adım attı. Görüşmede ilçede kurulacak mesleki eğitim merkezlerinde nitelikli eleman yetiştirilip, sektörlerde istihdam edilmesine yönelik fikir birliğine varıldı.

Seçim sürecinden bu yana Bayraklı’daki işsizlikle mücadele konusunda çalışacaklarını duyuran ve göreve gelir gelmez ilçenin en önemli sorunlarından olan işsizliği bitirmek için kolları sıvayan Başkan Sandal, TÜSİAD Başkanı Simone Kaslowski ile Bayraklı’da mesleki eğitim merkezleri kurulması ve işsizlikle birlikte mücadele edilmesi konusunda anlaştı. Geçtiğimiz günlerde bir araya gelen ikili, anaokullarına destek, Bayraklı’da nitelikli eleman yetiştirme ve işsiz vatandaşların meslek sahibi yapılarak, birçok sektörde istihdam ettirilmeleri konularını görüştü. Ayrıca ‘Dünya Çocuk ve Gençlik Kenti Bayraklı’ projesi konusunda fikir alışverişinde bulunuldu. TÜSİAD ile yapılan iş birliği kapsamında Bayraklı’da çeşitli noktalarda mesleki eğitim merkezleri kurulacak. Buralarda eğitimlerini tamamlayan işsiz vatandaşlar sektörlerde istihdam edilecek.

Konuyla ilgili Bayraklı Belediyesi tesislerini gezisi sırasında Postacılar Kültür Merkezinde incelemelerde bulunan Sandal, üçüncü katın işsizlikle mücadele kapsamında mesleki eğitim merkezi olarak kullanılacağını ifade etmişti. Ayrıca bir diğer eğitim merkezi ise Mansuroğlu Kültür Merkezinde kurulacak.

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