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23.05.2019
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Bayraklı’da tasarruf zamanı

AKP adayını 14 puanla geride bırakarak Bayraklı Belediye Başkanı olan Serdar Sandal, yaptıkları çalışmalarla belediyede 1 milyon liraya yakın tasarruf kaydettiklerini söyledi

BİRGÜN İZMİR BİRGÜN İZMİR

Yüzde 55 oy oranı ile AKP adayını 14 puan geçerek İzmir’in Bayraklı ilçesinde Belediye başkanı olan Serdar Sandal, başkanlığının ilk bir buçuk ayını BirGün’e değerlendirdi.

• Nasıl bir belediye devraldınız? Sizi şaşkınlığa uğratan bir tablo ile karşılaştınız mı? İlk yaptığını işler neler oldu?

Ben zaten CHP ve SHP içerisinde uzun süre görev yapmış bir partiliyim. 30 yıla yakın bir zamandır da Bayraklı’da oturuyorum. Geldiğimizde borç da, alınan personellerdeki sorun ve sıkıntılar da tahmin ettiğimiz derecedeydi. Herhangi bir sürpriz yok bizim için. Görevin zor ve sıkıntılı olacağını biliyorduk ama bir şeye inanıyorduk. Biz bu işi düzeltiriz, Bayraklı’yı yaşanabilir bir kent haline dönüştürebiliriz.

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Geldiğimizde aslında çok fazla bir şey yapmadık. Yalnızca olması gereken şeyleri yaptık. Halka ait alanda demir kapılar vardı, onların olmaması gerekiyordu ve kaldırdık. Müdürlerimizin altında araçlar vardı ama tasarruf tedbirlerinede ihtiyaç vardı, arabaları kaldırdık. Bizde ağırlıklı işler ihale yoluyla gerçekleşiyor. Temizlik hizmeti de öyle. Buralarda da ciddi tasarrufa gittik. O araçların tamamını iade ettik. 4 aylık süre içerisinde sırf bu makam araçlarıyla 1 milyon liraya yakın bir tasarrufumuz var. 60-70 bin lira civarında aylık mazot tasarrufu var. Şu an resmileşmiş haliyle temizlik firmasında yaptığımız tasarruf 1 milyon 350 bin lira. Geçmişte yapılan diş taraması, sağlık taraması, gıda yardımı gibi yapılan güzel işleri daha iyileştirerek devam ettiriyoruz. Ama deve güreşi gibi iptal ettiğimiz işler de var. Bu kaynağı eğitimle ilgili kalemlere ayıracağız.”

• Seçim kampanyası süreciniz nasıldı?

“Referandumdaki “Hayır” blokunun büyük bir kısmı bu mücadele içerisinde aktif olarak rol aldı. Kendiliğinden çığ gibi büyüyen bir kampanyaya dönüştü. Biraz daha zamanımız olsa oy oranını yüzde 60’ın üzerine çıkarabilirdik. Biz özellikle AKP ve MHP tabanına ciddi şekilde dokunduk.

• Belediyenin 200 milyon liralık bir borcu olduğundan söz ediliyor, bu doğru mu?

Kesin hesapta konuştuğumuz rakamlar 170-180 milyon lira civarında.

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