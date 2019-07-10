Bayraklı’da toplu sözleşme sevinci

Bayraklı Belediyesinde görev yapan memur ve sözleşmeli memur 372 çalışana toplamda yüzde 21 oranında zammı kapsayan toplu iş sözleşmesi Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal ve Tüm Bel-Sen Genel Başkanı Erdal Bozkurt tarafından imzalandı.

Törende konuşan Başkan Sandal, “Çalışan arkadaşlarımızın şartlarını iyileştirmek bizim asli görevimizden bir tanesi. Eski sendikacı bir babanın oğlu ve sendikal faaliyetlerde bulunmuş biri olarak şimdi masanın diğer tarafında bulunmak heyecan verici. Biz sendikacı arkadaşlarımızla tek oturumda meseleyi kapattık. Çok uzatmadık. Sözleşmeden doğan haklarınızı güle güle harcamanızı diliyorum,” dedi.

Toplu iş sözleşmesi töreni Bayraklı Belediyesi hizmet binası bahçesindeki Atatürk Anıtı önünde gerçekleştirildi. Etkinliğe Başkan Sandal ve Tüm Bel-Sen Genel Başkanı Bozkurt’un yanı sıra CHP Bayraklı İlçe Başkanı Cemalettin Alper, CHP Karabağlar İlçe Başkanı Ali İhsan Yıldız, meclis üyeleri, muhtarlar ve memurlar katıldı. Tören öncesi canlı müzik dinletisi sunuldu.



Bayraklı’da bir görevi devralmadıklarını, yeni bir sayfa açmaya geldiklerini söyleyen Başkan Sandal, “Bizim işçi arkadaşlarımızla, memur arkadaşlarımızla, çalışan emekçi arkadaşlarımızla bir alıp veremediğimiz yok. Onların şartlarını koşullarını iyileştirmek bizim asli görevlerimizden bir tanesi. Emek mücadelesinde bu her iki sendikamızın da şu an örgütlü olan DİSK ve KESK’in Türkiye’nin demokratikleşme mücadelesindeki rolünün de farkındayız. Bu arkadaşlarımızın da bugün burada örgütlü olmaları çalışanlarımızın temel haklarıyla ilgili mücadele etmeleri bizi özellikle memnun ediyor. Biz Bayraklı’da bir görevi devralmadık. Biz yeni bir sayfa açmaya geldik. Bir görevi devralmıyoruz. Yapılan işlerin sürekliliği ile ilgilenmiyoruz. Yeni bir sayfa açıyoruz. Bu sayfamızın ilk sayfasına ahlakı, vicdanı, liyakati, kamuya hizmeti, vatandaşa hizmeti, birlikte üretmeyi, birlikte paylaşmayı, kenti yeni vizyonlara götürmeyi yazacağız. Süreç ilerledikçe bizim yapmak istediklerimizi çalışan arkadaşlarımız daha yakından görecekler. Onun için çalışan arkadaşlara belirli vaatlerde bulunmanın anlamı yok. Biz yapacağız arkadaşlarımız görecekler ve takdir edecekler” diye konuştu.

“Bugüne kadar atıl bırakılmış bir kentin temel sorunlarını hep birlikte çözeceğiz” diyerek sözlerini sürdüren Sandal, “ Katılımcılığın ne demek olduğunu aslında stratejik planı hazırlarken paydaşlarımıza giderek sorularımızı sorarken, beklentilerini alırken göstermiş olduk. Bizim burada bu stratejik plana destek veren arkadaşlarımızla birlikte aslında ufkumuzda ve hayalimizde ne olduğunu da kısa vadede bütün Bayraklı ve çalışan arkadaşlarımız görmüş olacak. Daha yolun başındayız. Desteklerinizi esirgememenizi diliyorum. Ben şahsi bir destek istemiyorum. Ben beni seven bir sendikacı istemiyorum. Benim sözümü dinleyen bir sendika istemiyorum. Ben sadece görevinizi hakkıyla yapmanızı, elinizi vicdanınıza koyarak, çocuklarımızın, kadınlarımızın, gençlerimizin, yoksullarımızın, yatağa aç giren vatandaşlarımızın, okula gidemeyen çocuğumuzun derdine derman olacak şekilde şekillendirmenizi istiyorum. Ben 7/24 çalışacağım. Bütün arkadaşlarımda da aynı özveriyi bekliyorum. Şunu bütün arkadaşlarımız bilsin ki, farklı anlamlarda iş dışındaki herhangi bir işleme müsaade etmeyeceğiz arkadaşlar. Liyakate ne kadar önem veriyorsak; sendikayla sözleşme imzalarken, nasıl üzerimizden düşen görevleri yerine getiriyorsak, sizden beklediğimiz performansın da takipçisi olacağız. Bu vesile ile sözleşmeden doğan haklarınızı güle güle ailenizle güzel günlerde harcamanızı diliyorum” dedi.

BOZKURT: HAYIRLI OLSUN

Tüm Bel-Sen Genel Başkanı Erdal Bozkurt ise, “Biz hizmeti birinci elden üreteniz. Halka en yakın yine o birinci elden götüren bizleriz. Ama bir başka şey var o götürdüğümüz hizmeti aynı zamanda kullananız. Yani çok iyi bir park yaparsak, çocuklarımız faydalanacak. Çok iyi asfaltlar, yol bordür yaparsak, yürüme, yaya bisiklet yolları yaparsak, bizler kullanacağız. Dolayısıyla hizmeti üreten olarak en iyisini yapmakla mükellefiz. İyisini yapacağız. Evet Bayraklı Belediyesi halkıyla birlikte mutlu, memnun olacak. Pasta büyüdüğünde de emin olun şu masada konuştuklarımızda rakamlarsa sorun rakamlar da büyüyecektir. Bu konuda bizim yol arkadaşımız yoldaşımız sevgili Serdar Sandal başkana gerçekten destek olmak katkı sunmak gibi temel bir görevimiz var. Çünkü içimizden biri. Birbirimize sahip çıkan destekleyen bir süreci mutlaka büyütmeliyiz. Hani İstanbul’da gencecik bir kardeşimiz dedi ya “Her şey çok güzel olacak” O kartopu büyüdü çığa dönüştü. Şimdi bunu büyütmek, umudu yeşertmek, yine bizim elimizde. Ben bu duygularla emeği geçen tüm arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Herkese hayırlı olsun” diye konuştu.

Konuşmaların ardından masaya oturan taraflar imzaları atarak toplu sözleşmeyi hayata geçirdi. Daha sonra Başkan Sandal, çalışanlarla davul zurna eşliğinde halay çekti.