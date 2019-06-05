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05.06.2019
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Bayram kalıcı barışa vesile olsun

HDP Eş Genel Başkanları Buldan ve Temelli, Şeker Bayramı’nı kutladıkları mesajda, bayramın kalıcı ve onurlu bir barışa vesile olmasını diledi

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HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Sezai Temelli, “Bayramlar barışa vesile olsun” başlığıyla mesaj yayımladı. “Her türlü farklılığımızla bu toprakları, bu ortak vatanı ve ortak kaderi paylaşan insanlar olarak bize miras bırakılan bayramları gerçek anlamlarında kutlamanın mücadelesini veriyoruz” denilen mesajda, bayramın haksızlıklara karşı verilen mücadelenin, barışın ve bir arada olmanın ifadesi olduğu vurgulandı.

Mesajda şu ifadeler yer aldı: “Bayramları gerçek anlamlarıyla kutlayabiliriz. Barışı inşa edebilir, ortak yaşamı eşitlik temelinde kurabiliriz, tıpkı umudu, emeğimiz ve mücadelemizle yarattığımız gibi; geleceğimizi de barış, demokrasi ve özgürlük üzerinden yaratabiliriz. Dayatılan savaşlara, ölüm siyasetlerine rağmen, sadece bu topraklardaki insanlar için değil, bütün insanlık için hayal ettiğimiz şey, herkesin kendi dili, dini, kimliği ile bayramları huzur içinde kutlamasıdır. İnanın buna hiç uzak değiliz. Leyla’lar başarabileceğimizi gösterdi. Onların direnişi sayesinde uzun yıllar sonra ilk kez hayalini kurduğumuz bayramların umuduyla bu bayramı karşılıyoruz.”

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