Bayram sofrası zamlara yenildi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba’nın yayımladığı raporda ekonomik krizden en çok etkilenen kesimlerin yoksullar olduğu vurgulandı ve sayısı 7 milyona yaklaşan asgari ücretlilere vurgu yapıldı.

Enflasyonun yoksulun kamburu olduğu belirtilen raporda “Geçen yıl bayram öncesi Mayıs-Haziran ayı açlık sınırı yani asgari mutfak harcaması 1850 TL iken bu yıl aynı dönemde bu oran 2577 TL’ye yükselmiştir. Yani geçen yıldan bugüne bayram öncesi ailelerin kuracağı sofranın asgari maliyeti 727 TL artmıştır” denildi.

Raporda son bir yıl içerisinde temel besin tüketim ürünlerine gelen bazı zamlar sıralandı ve özellikle et ürünlerine dikkat çekildi. Raporda yer alan ifadelerde “Marketlerde satılan 1 KG kuşbaşının fiyatı 31 TL’den 42 TL’ye çıkmıştır. Tarım Bakanlığı’nın ucuz et satışı dışında kıyma fiyatları 39 TL’den 42 TL’ye yükselmiştir. Dar gelirli ailelerin birinci tercihi olan beyaz ette ise; paket tüm piliç fiyatı 7 TL’den 15 TL’ye yükselmiştir. Son bir yılda tavuk ve tavuk ürünlerin yüzde yüz oranında zam gelmiştir” denildi.

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Son bir yılda sebze ürünlerine gelen zamlar ise şu şekilde;

• Kuru soğan 1 Lira 40 Kuruştan 4 Lira 50 Kuruşa ( %219 zam)

• Patates 1 Lira 60 Kuruştan 3 Lira 90 Kuruşa (%135 zam)

• Ispanak 2 Lira 50 Kuruştan 5 Lira 90 Kuruşa ( % 135 zam)

• Domates 3 Lira 20 Kuruştan 6 Lira 80 Kuruşa (%110 zam) yükseldi.

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4 kişinin aylık sofra masrafı

Et ve Et ürünleri 720 TL

Yumurta 47 TL

Kuru bakliyat 50 TL

Süt ve yoğurt ürünleri 390 TL

Peynir 120 TL

Patates 110 TL

Kuru soğan 60 TL

Ekmek 270 TL

Pirinç ve Bulgur 70 TL

Un 50 TL

Reçel ve Bal 100 TL

Zeytin 50 TL

Meyve 250 TL

Sebze 240 TL

Yağ 50 TL

Toplam: 2577 TL