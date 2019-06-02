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02.06.2019
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Bayram sofrası zamlara yenildi

Asgari ücretli bayramda da karnını doyuramıyor. Bayram sofralarının vazgeçilmezi ürünlere yüzde 100'ün üzerinde zam geldi. CHP'li Ağbaba'nın raporuna göre 4 kişilik bir ailenin aylık gıda masrafı 2 bin 577 liraya dayandı

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CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba’nın yayımladığı raporda ekonomik krizden en çok etkilenen kesimlerin yoksullar olduğu vurgulandı ve sayısı 7 milyona yaklaşan asgari ücretlilere vurgu yapıldı.

Enflasyonun yoksulun kamburu olduğu belirtilen raporda “Geçen yıl bayram öncesi Mayıs-Haziran ayı açlık sınırı yani asgari mutfak harcaması 1850 TL iken bu yıl aynı dönemde bu oran 2577 TL’ye yükselmiştir. Yani geçen yıldan bugüne bayram öncesi ailelerin kuracağı sofranın asgari maliyeti 727 TL artmıştır” denildi.

Raporda son bir yıl içerisinde temel besin tüketim ürünlerine gelen bazı zamlar sıralandı ve özellikle et ürünlerine dikkat çekildi. Raporda yer alan ifadelerde “Marketlerde satılan 1 KG kuşbaşının fiyatı 31 TL’den 42 TL’ye çıkmıştır. Tarım Bakanlığı’nın ucuz et satışı dışında kıyma fiyatları 39 TL’den 42 TL’ye yükselmiştir. Dar gelirli ailelerin birinci tercihi olan beyaz ette ise; paket tüm piliç fiyatı 7 TL’den 15 TL’ye yükselmiştir. Son bir yılda tavuk ve tavuk ürünlerin yüzde yüz oranında zam gelmiştir” denildi.

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Son bir yılda sebze ürünlerine gelen zamlar ise şu şekilde;
• Kuru soğan 1 Lira 40 Kuruştan 4 Lira 50 Kuruşa ( %219 zam)
• Patates 1 Lira 60 Kuruştan 3 Lira 90 Kuruşa (%135 zam)
• Ispanak 2 Lira 50 Kuruştan 5 Lira 90 Kuruşa ( % 135 zam)
• Domates 3 Lira 20 Kuruştan 6 Lira 80 Kuruşa (%110 zam) yükseldi.

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4 kişinin aylık sofra masrafı

Et ve Et ürünleri 720 TL
Yumurta 47 TL
Kuru bakliyat 50 TL
Süt ve yoğurt ürünleri 390 TL
Peynir 120 TL
Patates 110 TL
Kuru soğan 60 TL
Ekmek 270 TL
Pirinç ve Bulgur 70 TL
Un 50 TL
Reçel ve Bal 100 TL
Zeytin 50 TL
Meyve 250 TL
Sebze 240 TL
Yağ 50 TL
Toplam: 2577 TL

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