Bayram tatilinde 192 trafik kazası yaşandı, 86 kişi hayatını kaybetti

9 günlük bayram tatilinin ilk 8 gününde meydana gelen 192 trafik kazasında 86 kişi hayatını kaybetti, 618 kişi yaralandı.

Bayram tatilinin 9 güne çıkarılması ile 31 Mayıs Cuma günü mesai bitimiyle yola çıkan sürücüler yoğun trafik oluştururken, çok sayıda trafik kazası da meydana geldi.

Cuma günü saat 18.00’den tatilin yedinci günü olan bugün (8 Haziran) saat 16.00’ya kadar 192 kaza meydana geldi.

Bu kazalarda toplam 86 kişi yaşamını yitirdi, 618 kişi de yaralandı.

Gün gün meydana gelen trafik kazaları

31 Mayıs Cuma (saat 18.00’den sonra): 7 kazada 10 ölü, 31 yaralı

1 Haziran Cumartesi: 25 kazada 3 ölü, 65 yaralı

2 Haziran Pazar: 23 kazada 10 ölü, 66 yaralı

3 Haziran Pazartesi (Arife): 28 kazada 11 ölü, 69 yaralı

4 Haziran Salı (Bayramın 1. günü): 22 kazada 11 ölü, 88 yaralı

5 Haziran Çarşamba (Bayramın 2. Günü): 23 kazada 13 ölü, 74 yaralı

6 Haziran Perşembe (Bayramın 3. Günü): 15 kazada 4 ölü, 80 yaralı

7 Haziran Cuma: 22 kazada 7 ölü, 58 yaralı

8 Haziran Cumartesi: 27 kazada 17 ölü, 87 yaralı