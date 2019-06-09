Bayram tatilinde 70 kişi trafik kazalarında hayatını kaybetti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu İstanbul Güngören’de muhtarlarla bir araya geldi.

Burada yaptığı açıklamalarda Soylu, 8 günlük bayram tatilinde meydana gelen trafik kazalarında toplam 70 yurttaşın hayatını kaybettiğini belirtti.

Bayramın ilk gününden itibaren yoğun bir şekilde denetimde bulunduklarını ifade eden Soylu, “Yaklaşık 185 bin trafik görevlimiz yollardaydı. 9 bin ekibimiz vardı her gün. İlk beş ayda trafik kazalarında yaklaşık yüzde 39 civarında bir azalış sağladık. 2017 yılında Türkiye’de 7 bin 427 civarında bir ölüm vardı trafik kazalarında. 2018 yılın bunu 6 bin 675 e çektik. Bu da 2 bin kişinin daha az ölmesi demek. Bayram tatilinin ilk 8 günü itibari ile geçmiş son on yıla göre trafik kazalarındaki ölümler yüzde 56 azaldı. Bu bayramda şu ana kadar ölenlerin sayısı 70 vatandaşımız oldu” şeklinde konuştu.