26.6 C
Istanbul
09.06.2019
Anasayfa GÜNCEL Bayram tatilinde 70 kişi trafik kazalarında hayatını kaybetti

Bayram tatilinde 70 kişi trafik kazalarında hayatını kaybetti

birgun.net birgun.net

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu İstanbul Güngören’de muhtarlarla bir araya geldi.

Burada yaptığı açıklamalarda Soylu, 8 günlük bayram tatilinde meydana gelen trafik kazalarında toplam 70 yurttaşın hayatını kaybettiğini belirtti.

Bayramın ilk gününden itibaren yoğun bir şekilde denetimde bulunduklarını ifade eden Soylu, “Yaklaşık 185 bin trafik görevlimiz yollardaydı. 9 bin ekibimiz vardı her gün. İlk beş ayda trafik kazalarında yaklaşık yüzde 39 civarında bir azalış sağladık. 2017 yılında Türkiye’de 7 bin 427 civarında bir ölüm vardı trafik kazalarında. 2018 yılın bunu 6 bin 675 e çektik. Bu da 2 bin kişinin daha az ölmesi demek. Bayram tatilinin ilk 8 günü itibari ile geçmiş son on yıla göre trafik kazalarındaki ölümler yüzde 56 azaldı. Bu bayramda şu ana kadar ölenlerin sayısı 70 vatandaşımız oldu” şeklinde konuştu.

BİRGÜN TV'Yİ YOUTUBE'DA TAKİP EDİN

10,535AbonelerABONE OL
- Reklam -

SON HABERLER

Bayram tatilinde 70 kişi trafik kazalarında hayatını kaybetti

birgun.net -
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu İstanbul Güngören'de muhtarlarla bir araya geldi.
Devamını Oku

Beşiktaş’taki kazaya neden olan trafik magandalarından biri yakalandı

birgun.net -
Beşiktaş'ta TEM Otoyolu'nda 3'ü çocuk, 4 kişinin öldüğü, 10 kişinin de yaralandığı...
Devamını Oku

Belediyeden maaşa bağlanan AKP Gençlik Kolları Başkanı hakkında suç duyurusu

birgun.net -
Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde, AKP Gençlik Kolları Başkanı Doğukan Özel’in belediyede “büro elemanı”...
Devamını Oku

Meteorolojiden sağanak yağış uyarısı

birgun.net -
İç Anadolu ve Karadeniz ile Doğu Anadolu, Akdeniz, Ege ve Marmara bölgesindeki...
Devamını Oku

Süleyman Soylu’dan kendisini protesto eden yurttaşa: Pontusçu

birgun.net -
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Trabzon'da havalimanında yaşanan protestoya ilişkin, "Karmaşık bir adam...
Devamını Oku

Natama’nın yeni sayısı çıktı

birgun.net -
Natama Şiir ve Eleştiri dergisinin son sayısı “‘Derdi olan edebiyat’ mı, ‘derdi...
Devamını Oku

Kadın Emeği Festivali başlıyor

birgun.net -
Çankaya Belediyesi, kadınların el emeği ürünlerinin satışa sunulacağı “Kadın Emeği Festivali'ni" bu...
Devamını Oku

Süleyman Soylu’ya ‘akıllı ol’ diyen yurttaşa hukuki süreç başlatıldı

birgun.net -
Trabzon Havalimanı'nda CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı İmamoğlu'nu karşılamak için bekleyen...
Devamını Oku

Ressam İbrahim Balaban hayatını kaybetti

birgun.net -
Yaşayan en büyük ressamlardan İbrahim Balaban 98 yaşında yaşama veda etti.
Devamını Oku

Koç Holding’den Süleyman Soylu’ya ‘özel jet’ yanıtı

birgun.net -
Koç Holding, İmamoğlu için "Koç’un özel uçağı altına tahsis edilmiş" diyen Süleyman...
Devamını Oku

Sonraki haber

© BirGün Gazetesi