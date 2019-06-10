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10.06.2019
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Bayram tatilinde Bolu Dağı’ndan 710 bin araç geçti

birgun.net birgun.net

Şeker Bayramı tatilini memleketlerinde ya da tatil beldelerinde geçirmek isteyenlerin yoğun kullandığı Anadolu Otoyolu’nun Bolu Dağı Tüneli kesiminden 10 günde 710 bin araç geçiş yaptı.

Bolu Dağı Tüneli Kontrol Merkezinden alınan bilgiye göre, bayram tatilinin başlaması nedeniyle, 31 Mayıs Cuma gününden 3 Haziran Pazartesi gününe kadar bölgede araç yoğunluğu yaşandı.

Yurttaşların 7 Haziran Cuma dönüş yolculuğuna başlamasıyla bölgede tekrar oluşan trafik yoğunluğu, tatilin son günü 9 Haziran’da gece saatlerinde sona erdi.

Bayram tatilini memleketleri ya da tatil beldelerinde geçirmek isteyenlerin yoğun kullandığı otoyolun Bolu Dağı Tüneli kesiminden 10 günde 710 bin araç geçti.

Otoyolun Kaynaşlı ve Abant gişeleri arasındaki 23 kilometrelik alan, 90 kamerayla kontrol merkezinden takip edildi. Bayram süresince güzergahta 40 personel, 24 saat esasına göre görev yaptı.

Ekiplerin hasarlı ve yaralanmalı kazalara erken müdahalesiyle, Bolu Dağı Tüneli kesiminde ulaşımda önemli aksamalar yaşanmadı.

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