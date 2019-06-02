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03.06.2019
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Bayram tatilinin 2 günlük trafik bilançosu: 16 ölü, 130 yaralı

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9 günlük bayram tatilinin ilk iki gününde yine çok sayıda trafik kazası meydana geldi.

Ramazan Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılmasıyla cuma günü mesai bitimi sonrası yola çıkan tatilcilerin yollarda oluşturduğu yoğunluk, bugün akşam saatlerine kadar sürdü.

Bayram tatilinin ilk iki gününde yine çok sayıda trafik kazası meydana geldi. Kazalarda 16 kişi yaşamını yitirirken, 130 kişi yaralandı.

Cuma günü saat 18.00’den tatilin ikinci günü olan bugün saat 17.00’ye dek 46 kaza meydana geldi, bunun sonucunda 16 kişi yaşamını yitirdi, 130 kişi yaralandı.

İLK GÜN 32 KAZA

Bayram tatilinin ilk günü olan dün Van, Kayseri, Elazığ, Balıkesir, Konya, Karaman ve Düzce’de İzmir, Kırıkkale, İstanbul, Sivas, Mardin, Aksaray, Bursa, Adıyaman, Şanlıurfa, Malatya, Tekirdağ, Karabük. Malatya ve Mersin’de meydana gelen 32 kaza 13 can adlı, 96 kişiyi yaraladı.

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İKİNCİ GÜN 14 KAZA

İkinci günü olan bugünse Trabzon, Kocaeli, Malatya, Antalya, Afyonkarahisar, Bartın, İstanbul, Aksaray, Sakarya, Kocaeli, Kütahya ve Mersin’de meydana gelen 14 kazada 3 kişi yaşamını yitirdi 34 kişi yaralandı. 

Kaynak:DHA

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